Ile Maurice: Décès de Me Yousuf Mohamed - Un homme qui restera dans les mémoires

"Une personne qui a quitté ce monde ne meurt pas tant qu'il reste au moins une personne pour penser à elle, qui continue à perpétuer le souvenir." Souffrant depuis ces derniers mois, Me Yousuf Mohamed, le ténor du barreau, nous a quittés à l'âge de 88 ans, ce dimanche 3 avril, mais il restera dans la mémoire de tout un chacun.

Gentil, très jovial et toujours prêt à aider qui que ce soit, cette grande personnalité qui a été ministre à la fois et Senior Counsel laissera ses marques dans la profession légale.

Ce père de deux fils, Shakeel et Zakir, et fils d'Abdul Razack Mohamed, est connu également comme la personne qui aimait partager des blagues pour mettre la bonne humeur autour des gens qui l'entourent. "C'était un homme très aimable et qui a été toujours là pour nous prodiguer des conseils et des valeurs", laisse entendre un avocat.

Un honneur pour moi

C'est une grosse perte pour nous mais cela a été un honneur pour moi, de cette nouvelle génération, d'avoir pu côtoyer ce grand homme rempli de valeurs, de bonté, d'humilité. Je n'oublierai jamais toutes les fois que vous m'avez accueilli à votre bureau à la Sterling House où on a causé, discuté et vous m'avez beaucoup appris. Un grand merci ne suffirait pas pour toute votre gentillesse, votre partage de connaissancse et le bon travail que vous avez fait. Merci à vous Me Yousuf Mohamed. Nafiisah Peerbaye

L'express présente toutes ses condoléances à la famille.