Ile Maurice: Anniversaire de SAJ | Des proches de Lady Sarojini Jugnauth - "C'est une guerrière, elle est très forte"

Il aurait célébré son 92e anniversaire le 29 mars. Aux côtés de ses fans et ses enfants, certes, mais surtout en compagnie de son acolyte de toujours, son épouse, sa Lady. Question dès lors : que devient cette dernière depuis que sa moitié s'en est allée ?

Elle a été vue récemment à la télévision lors d'un reportage sur l'Expo de Dubaï, où elle était présente. Mais également au début de mars, lors des funérailles de l'ex-président de la République, Karl Offman. Près de dix mois après le décès de son époux, sir Anerood Jugnauth (SAJ), à quoi ressemble la vie au quotidien de sa Lady ? Nous sommes allés aux nouvelles.

"Premièrement, il faut savoir qu'elle s'est rendue à Dubaï pour visiter un proche et ne faisait nullement partie de la délégation mauricienne qui s'y est rendue dans le cadre de l'Expo 2020", confie d'emblée un proche de Lady Sarojini Jugnauth. Il explique qu'elle a elle-même payé tous les frais de son voyage - soit son billet d'avion et autres dépenses. Qu'il s'agit là de ses propres deniers et que cela ne concerne personne.

Sinon comment va-t-elle ? Bien, selon notre interlocuteur. Mais il est vrai que son défunt époux lui manque énormément. "Elle passe beaucoup de temps à parler de lui et avec la date du 3 juin qui approche (NdlR, date du décès de SAJ), elle a le moral en berne mais elle tient le coup..." Elle est aussi très sollicitée pour des événements privés, on fait appel à elle pour soutenir différentes causes mais "pa koumadir li pé travay pou gouvernman ou pé donn koudmé sipaki. Elle y va à titre personnel".

Sinon, Lady Sarojini habite toujours dans sa demeure à La Caverne, Vacoas, et non chez son fils Pravind, comme voulaient le faire croire certaines personnes récemment, souligne notre source. Elle est cependant bien entourée et reçoit constamment la visite de ses proches. Ce que confirme un autre proche de la famille Jugnauth. "Nous l'avons récemment vue dans une prière. Elle est triste, ça se voit sur son visage, mais elle tient le coup. Ce n'est pas facile de perdre un être cher, surtout quand vous avez passé tant d'années à ses côtés." Mais, confie ce dernier, tous font de leur mieux pour la réconforter, à leur manière. "C'est une guerrière, elle est très forte..."