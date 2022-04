Sénégal: Plus de 46.334 emplois générés par le programme "Xëyu ndaw ñi", selon Macky Sall

Dakar — Le Programme d'urgence "Xëyu ndaw ñi" (des emplois destinés aux jeunes) a généré 46.334 emplois dans plusieurs secteurs d'activité, a déclaré, dimanche soir, le président de la République.

"Au total, dans différents secteurs tels que l'environnement et le cadre de vie, la santé, le tourisme, la sécurité, le service civique national et l'animation socioéducative, le Programme d'urgence a généré 46.334 emplois et 12.200 bons de formation, [en plus d'avoir] financé 86.023 bénéficiaires", a-t-il dit.

Macky Sall prononçait un discours radiotélévisé, en s'adressant à la nation, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance.

Il assure que la formation aux métiers, à l'emploi et à l'insertion socioéconomique des jeunes reste au cœur de ses priorités.

"La mise en œuvre du Programme d'urgence Xëyu ndaw ñi, financé à hauteur de 450 milliards de francs CFA sur trois ans, se poursuit au sein des pôles emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, et de la DER/FJ, de l'ANPEJ, de l'ADPME, du FONGIP, du FERA, du PROMOVILLES, de l'AGETIP, du 3FPT et de la Convention nationale Etat-employeurs privés", a rappelé le président de la République.

Il signale que dans cette perspective, des centres de formation dans les filières de l'horticulture, de l'aviculture, de l'hôtellerie et de la restauration ont été réceptionnés à Diama, Thiepp, Diamniadio, Gandon et Ziguinchor.

Douze centres de formation ont également été ouverts dans les régions de Saint-Louis, Matam, Louga, Diourbel et Fatick, a indiqué Macky Sall.