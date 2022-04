Gabon: Ngounie - Un orage fait des sans abris à Makongonio

Certaines populations de Makongonio sont sans abris depuis les dernières pluies tombées, il y a quelques jours. Victimes de cet orage sans pitié, ces habitant de ce village situé dans le département de la Boumi Louetsi, appellent à l'aide.

Situé à une soixantaine de kilomètres de la commune de Mbigou, dans le département de la Boumi Louetsi, province de la Ngounie, les populations de Makongonio se sont levé après le passage d'une tornade. Beaucoup d'entre elles, se retrouvent à la belle étoile. La violence de cet orage a emporté toitures, portes, fenêtres et mêmes les arbres fruitiers.

C'est donc dans la nuit du jeudi 31 mars 2022 au vendredi 01 avril 2022 que s'est abattu une violente pluie et causant au passage des forts dégâts matériel sur les maisons de fortunes qui servaient aux populations de Makongonio, laissant plusieurs familles sans abrits depuis déjà quelques jours. La colère de la nature à fait des ravages sur cette partie du territoire national.

La nommée Ornella N. affirme que " c'était une grande pluie, on pouvait même observer les glaçons. Cette pluie a emporté plusieurs cases et maisons des habitants du quartier Gomo. C'était très difficile à vivre car elle était tombée dans la nuit". Et d'ajouter que "la circulation était aussi interrompue sur l'axe Mbigou Lebamba à cause des arbres qui sont tombés sur la route. Il a fallu la bravoure de certains jeunes qui se rendaient en brousse pour leurs travaux champêtre qui avaient mis leur force à contribution pour déguerpir à coup de machettes et de haches la route. ".

Ne sachant plus à quel saint se vouer, les populations de ce village, lancent un cri d'alarme aux personnes de bonne volonté afin de leur apporter un soutien quelconque pour la réhabilitation de leurs maisons. Un élan de solidarité qui interpelle toutes les filles et tous les fils de ce village situé dans le deuxième siège du département de la Boumi Louetsi. Les autorités locales, administratives et politiques dudit département ne sont pas en marge pour apporter leur pierre à l'édifice.