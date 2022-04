Gabon: Les Centres de Santé de Nzeng Ayong et de la Peyrie visités par le ministre de tutelle

Libreville, le 04 avril 2022 - Dans le cadre du suivi-évaluation des chantiers du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, accompagné de son Ministre Délégué, Madame Justine Libimbi épse Mihindou, a effectué une visite de terrain au centre médical de Ntoum et aux Centres de Santé de Nzeng Ayong et de la Peyrie.

L'objectif de cette descente sur le terrain des membres du gouvernement était de se rendre compte de l'état d'avancement de ces chantiers inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'accélération de la transformation (PAT) impulsé par le Président de la République, chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba.

C'est ainsi qu'au Centre médical de Ntoum, situé dans le premier arrondissement de la commune éponyme,le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a fustigé le retard accusé par ce chantier qui s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation des départements sanitaires tel que prescrite dans le PAT.

Il a notamment invité les responsables de cette structure à lui proposer dans les meilleurs délais, un plan d'organisation et d' équipement répondant aux normes de prise en charge hospitalière. Aussi, pour prendre en considération l'activité opératoire de cette structure à la livraison, le Ministre a instruit l'entreprise adjudicataire de veiller à l'installation de la centrale d'oxygène. Outre cette structure, les membres du Gouvernement ont également visité le Centre Social et le centre d'éducation préscolaire de la ville.

Au Centre de Santé de Nzeng Ayong érigé sur un bâtiment R+1, les Ministres ont pu constater les changements attendus dans cette structure qui sera transformée en hôpital d'arrondissement avec des service d'hospitalisation en pédiatrie, maternité et médecine et doté d'un bloc opératoire, d'une laboratoire et d'un service radiologie pour le diagnostic médical. Par ailleurs, une mobilité des personnes vivant avec un handicap, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a invité l'entreprise adjudicataire d'installer l'ascenseur.

Arrivant au centre de santé la Peyrie et après avoir pris connaissance du plan d'aménagement du bâtiment en construction, les membres du Gouvernement ont visité successivement les salles devant accueillir les différents services hospitaliers. Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a particulièrement été satisfait de l'installation d'un scanner à la livraison de cette structure située dans un important bassin démographique.