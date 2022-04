Gambie: Le Conseil National de l'Education Civique (NCCE) lance une campagne contre l'indifférence électorale des votants

La Gambie organisera bientôt les élections parlementaires de 2022. Ces élections très attendues ont généré beaucoup d'intérêt parmi les candidats potentiels qui chercheront à conquérir les 53 sièges du parlement.

D'un point de vue historique, les Gambiens n'ont jamais montré un grand intérêt pour les Elections de l'Assemblée Nationale. Cela a été démontré par le faible taux de participation des électeurs lors des élections précédentes.

Cette année, le Conseil National de l'Education Civique (NCCE) est déterminé à renverser cette tendance avec une campagne agressive et énergique sur les chaines de radio, de télévision et en ligne en vue de stimuler et d'inciter les électeurs à voter lors de ces élections parlementaires.

Le Conseil National de l'Education Civique (NCCE), dans son rôle d'institut principal d'éducation civique de la nation, a intensifié sa campagne dans toutes les régions de la Gambie et dans les médias en vue de limiter autant que possible l'indifférence des électeurs et garantir des élections pacifiques.

En vue de parvenir à cette fin, le Conseil National de l'Education Civique (NCCE) a récemment procédé à la conclusion une importante campagne d'éducation civique de 20 jours conduite dans 80 communautés des régions de Central River, North Bank, Lower River et West Coast, et ce, en vue de galvaniser les citoyens à participer de manière significative au processus électoral et à voter massivement aux élections législatives. Outre les réunions qui ont eu lieu avec les populations rurales des différentes communautés, la campagne de sensibilisation a également été menée sur les chaines de radio, de télévision et les réseaux sociaux.

Les principaux objectifs de cette campagne de sensibilisation financée par le Programme de Développement des Nations Unies (PNUD) visaient le rehaussement de la culture politique des citoyens et la promotion de la culture de la tolérance politique ainsi que l'amélioration de la prise de conscience du public concernant leurs droits civiques et politiques, et ce, afin d'encourager une contribution massive des populations à la campagne politique et une forte participation des électeurs aux prochaines élections législatives du 9 Avril 2022.

S'adressant au public lors des derniers meetings dans les villages de Wulikama, Sanneh Metering et Kombo Lamin dans la circonscription de Busumballa, ainsi que dans les villages de Jababa et Jarra Sukuta dans la circonscription de Jarra East, les animateurs de la campagne du Conseil National de l'Education Civique (NCCE) ont rappelé aux communautés villageoises de se conformer au code de conduite et d'éthique des élections, ainsi que l'importance de voter aux élections de l'assemblée nationale et le rôle prépondérant du Parlement et des Parlementaires.

Mr Ansumana Ceesay, l'administrateur de programme principal du Conseil National de l'Education Civique (NCCE), a recommandé aux électeurs de se conformer à la loi et d'éviter toutes formes de violence électorale, notamment le langage abusif lors des meetings politiques, les agressions, les menaces et les tentatives d'intimidations visant à imposer certains candidats aux populations.

Mr Ceesay a également recommandé aux populations de ne pas se laisser manipuler par les politiciens qui veulent les inciter à poser des actes non-conformes aux lois de la Gambie ou qui pourraient troubler la paix et la quiétude du pays en cette période électorale.

Mr Ceesay a également exhorté les électeurs à s'abstenir de tout acte de violence, notamment la prononciation de discours de haine durant la campagne électorale, et permettre aux populations d'accomplir leur droit civique en votant pour le candidat de leur choix.

L'administrateur de programme principal a davantage demandé aux citoyens de ne pas se laisser manipuler par des personnes malveillantes cherchant à les inciter à commettre des actes non-conformes aux lois de la Gambie ou qui pourraient troubler la paix et la sécurité du pays en cette période électorale.

Il a également demandé aux politiciens de s'abstenir de tout acte qui pourrait constituer une infraction aux lois, conventions et règlements gouvernant le processus électoral de la Gambie.

En guise de réponse aux recommandations du Conseil National de l'Education Civique (NCCE), les participants ont exprimé leur gratitude aux responsables du Conseil National de l'Education Civique (NCCE) pour leurs sages conseils et les informations transmises aux populations dans cette période cruciale étant donné que le pays se prépare pour une autre importante échéance électorale.

Ils ont déclaré que ces rencontres ont été très utiles dans la mesure où elles ont permis aux populations de prendre conscience de leurs droits civiques et de leurs responsabilités. Ces interventions sont d'un apport inestimable car elles leur permettront de faire des choix judicieux et garantiront la conduite d'élections paisibles et transparentes.

Ils ont également demandé au Conseil National de l'Education Civique (NCCE) de conduire des campagnes de sensibilisation de cette nature sur d'autres thèmes importants après la tenue des élections car cela permettra aux citoyens de prendre conscience de leurs droits civiques et de leurs responsabilités sociales. Ils ont donc demandé au gouvernement de la Gambie et aux autres partenaires au développement d'apporter un appui financier supplémentaire au Conseil National de l'Education Civique (NCCE).

