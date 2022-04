Congo-Brazzaville: Approvisionnement en eau potable - Les travaux arrivés à terme à l'unité de traitement d'eau de Djiri

L'annonce a été faite par le directeur commercial et de la clientèle de la Congolaise des eaux (LCDE), Guy Serge Ndinga Ossondjo, au terme d'une descente effectuée le 30 mars dernier dans les unités d'eau du Djoué et de Djiri, quartiers périphériques au sud et au nord de Brazzaville.

La descente avait pour objectif d'évaluer les travaux réalisés à ce jour dans les deux unités. " On avait à l'époque communiquer que ces travaux devraient durer un mois, mais l'entreprise est allée vite par rapport au calendrier ; on a gagné quelques jours, aujourd'hui. Vous assistez à la mise en service des électrons pompes de la station de pompage " d'eau traitée " de l'Aqua bloc et du pot abloc de Djiri ", a indiqué Guy-Serge Ndinga Ossondjo.

" Ces pompes ont subi des modifications, parce qu'au niveau de la configuration du réseau, il était question que l'on sépare les étages de pression entre Soprogi et Makabandilou, ce qui fait qu'aujourd'hui que le pot abloc de Djiri et l'aqua bloc va refouler l'eau vers la station de pompage d'Itatolo pour améliorer la desserte dans les quartiers Bilolo, Académie, Makabandilou, Massengo, Soprogi et Kombo Matari... Ces travaux sont arrivés à terme ", a-t-il poursuivi.

Faisant le point des travaux entaméS par la LCDE au Djoué, Guy Serge Ndinga Ossondjo a fait savoir qu'il y a eu quelques avancées significatives. Les services de la LCDE ont mis en service trois filtres et d'ici quelques jours, il sera mis en service un décompteur. Le processus se poursuit actuellement au niveau de l'unité B (Pot abloc), par les travaux de changement des pompes pour les redimensionner afin qu'elles poussent l'eau jusqu'au quartier Manianga.

" L'usine du Djoué sera prête d'ici à mi-mai. Il y a des perturbations mais au niveau de notre méthodologie de travail, nous avons demandé aux techniciens de tout faire pour minimiser les arrêts de production. Il s'agit juste des réductions de capacité de l'usine et non de l'immobiliser ", a ajouté le directeur commercial et de la clientèle de la LCDE.

De même, il faut noter que du côté de l'ancienne usine, le fonctionnement se fait à 60%. La mise en service des trois autres filtres a été immobilisée. Quant au captage d'eau, les travaux avancent, il s'agit de construire un nouveau collecteur, poser de nouveaux électropompes avec tout ce qui est équipement hydraulique.