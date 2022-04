Afrique: Coupe de la Confédération - Le TP Mazembe parmi les qualifiés pour les quarts de finale

La sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération s'est jouée dimanche 3 avril. Victorieux d'Al Masry (2-0), le TP Mazembe s'est classé en tête du groupe C et jouera les quarts de finale de la compétition. Al Ahli (groupe A), Orlando Pirates (groupe B) et la RS Berkane (groupe D) ont aussi terminé à la première place.

Les huit clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération sont connus. Les Libyens d'Al Ahli et les Égyptiens du Pyramids FC ont terminé en tête du groupe A avec le même nombre de points (13 points) et la même différence de buts (+4). Al Ahli prend la première place grâce à son but inscrit sur le terrain de Pyramids (2-1 le 13 février).

Dans le groupe B, la première place revient aux Sud-Africains d'Orlando Pirates (13 points) devant les Libyens d'Al Ittihad (11 points).

Dans le groupe C, les Congolais du Tout Puissant Mazembe s'est emparé de la première place lors de la dernière journée (11 points) contre les Égyptiens d'Al Masry, l'autre qualifié (10 points). Le TP Mazembe a déjà remporté la Coupe de la Confédération, en 2016 et en 2017.

Pour finir, dans le groupe D, la RS Berkane et le Simba SC ont terminé en tête avec 10 points et une différence de buts de +2. Les Marocains prennent la première devant les Tanzaniens car ils ont gagné leur première confrontation 2-0 (le 27 février) et n'ont perdu la deuxième que 1-0 (le 13 mars). La RS Berkane a soulevé la Coupe de la Confédération en 2020.

Ces huit clubs sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Le tirage au sort doit se tenir au Caire, en Égypte, mardi 5 avril. Les quarts de finale aller sont prévus le 17 avril, tandis que les matches retour doivent se jouer le 24 avril.