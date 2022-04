Madagascar: Jardin Botanique Ambohijatovo - Plus d'une centaine de visiteurs dès son ouverture

La population tananarivienne est venue nombreuse afin de se ressourcer pour le week-end au parc botanique d'Ambohijatovo.

Sitôt ouvert, le parc d'Ambohijatovo a attiré beaucoup de monde dès la première journée. La population tananarivienne attendait avec impatience l'ouverture au grand public de ce parc botanique réhabilité. Les visiteurs arrivaient progressivement le weekend que ce soit en petite famille, en amis ou encore en amoureux afin de voir le spectacle de verdure au cœur de la capitale. " On adore ", crie une mère de famille venue avec sa fille au parc. " C'est un espace de détente. Je suis venu pour admirer les verdures et les arbres ainsi que le paysage. Se reposer seulement quelques heures dans ce parc me fait oublier la saturation et l'insalubrité dans la capitale ", révèle Tiana, un visiteur venu le dimanche dans ce parc.

Espace et détente pour certains, un lieu de découverte pour d'autres, petits et grands restent satisfaits de cette première expérience en plein centre-ville. " La population tananarivienne en a vraiment besoin. Nous avons profité du moment en famille afin de prendre des photos ", indique Diary.

Depuis le week-end dernier, le jardin botanique est ouvert aux visiteurs en " soft opening ". L'ouverture du jardin botanique d'Ambohijatovo se fera temporairement pour les week-ends.

Promenade et découverte

Les autres jours seront affectés aux travaux de finition. L'espace ver t sis à Ambohijatovo sera bientôt ouvert au grand public toute la semaine et son inauguration est prévue vers le mois de juin de cette année. Les visiteurs entreront par vague de soixante-dix personnes. La visite du site est gratuite. Les horaires d'ouverture seront entre 9H à 17H.

En chantier depuis plusieurs mois, cet espace de vie a subi un aménagement total. La population tananarivienne va se donner un rendez-vous avec des spectacles de verdure qui s'étalent sur une surface de 10 000 m2. Deux nouveaux étangs, des arbres ainsi que des espèces endémiques sont installés dans ce nouveau jardin aménagé. En tant que centre de loisirs et un centre où les Tananariviens pourront faire du sport, des équipements de sports seront mis en place. Un chemin sera disposé à cet effet. Le chemin piéton sera un parcours de santé. Il y aurait des espaces dédiés aux sports prochainement et des espaces dédiés à la promenade et au repos. Vingt-deux espèces palmiers et vingt-deux espèces d'arbres y sont plantées. Les gardiens effectueront des patrouilles sur le parc afin de veiller au grain à la propreté du parc.