Congo-Kinshasa: Lomami - Une usine de fabrication d'huile d'arachide voit le jour à Kabinda

Une quantité d'huile végétale fabriquée localement a été présentée à la population de Kabinda (Lomami) vendredi 1er avril. Elle est le fruit d'une usine de fabrication de l'huile d'arachides, nouvellement installée dans cette contrée. Elle est une initiative de l'organisation dénommée " Fondation Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mutshi ".

Cette fabrique va bientôt approvisionner également d'autres villes du pays, affirme le coordonnateur provincial de la Fondation.

D'après la " Fondation Jean Baptiste Nkongolo ", cette usine de fabrication de l'huile d'arachide à Kabinda va produire dans cette phase d'essai, 500 litres d'huile par semaine, soit 100 bidons de 5 litres.

" Jusque-là, la machine installée est à la phase expérimentale. Le temps d'initier tous ceux qui vont y travailler ", affirme Me Solotshu Malangu, coordonnateur de la Fondation

D'après Antoine Kyabu, technicien de la Fondation, l'huile d'arachide produite est déjà certifiée par l'Office congolais de contrôle (OCC) :

" Vous voyez que c'est de l'huile pure, on n'a rien ajouté dedans. Lors des essais, nous avons produit deux sortes d'huile. Nous avons essayé avec l'arachide brut. Nous avons essayé avec l'arachide grillée, nous avons envoyé les échantillons a l'OCC Kinshasa, ils nous ont recommandé de faire avec l'arachide grillée ".

La vente de cette huile d'arachides se fera localement et d'autres quantités seront exportées :

" On pourra établir un point de vente à Mbuji Mayi, à Mwene Ditu, à Lubumbashi, et à Kinshasa. La Fondation via la structure mise en place pour la fabrication et la commercialisation a déjà acquis des emballages appropriés en termes des bidons de 5 et de 20 litres ", ajoute Me Solotshu Malangu coordonnateur de la Fondation.

L'installation de cette usine de fabrication d'huile d'arachide va permettre aux agriculteurs de la région de multiplier la production et de vendre sur place les produits de leurs champs à cette usine.