Sénégal: " Picasso à Dakar - 1972-2022 " : Un précurseur du métissage culturel

Pablo Picasso (1881-1973) revient à Dakar, un demi-siècle plus tard. Cette fois-ci, par ses œuvres et son esprit qui épousent allègrement les influences et les arts africains. Ce sera à travers l'exposition " Picasso à Dakar : 1972-2022 ", abritée par le Musée des civilisations noires, et dont le vernissage a eu lieu jeudi dernier. L'exposition a démarré effectivement, hier, vendredi 1er avril, et court jusqu'au 30 juin prochain.

Le Musée des civilisations noires loge des œuvres de Pablo Picasso, à la faveur de l'exposition " Picasso à Dakar : 1972-2022 ", du 1er avril au 30 juin. Depuis hier, donc, l'esprit du grand maître plasticien couvre les espaces du musée dakarois. Pour marquer officiellement le départ de cette installation de bon renom, un vernissage a été organisé, le jeudi 31 mars 2022, en présence d'autorités et de personnalités culturelles du Sénégal et de la France. Revenant sur la symbolique qui signe cette exposition des œuvres de Picasso, le Ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, considère le peintre espagnol comme un noble précurseur de brassage culturel. " Des moments de rencontre entre l'artiste et l'art africain extraordinaires au moment où la circulation des idées et des cultures n'était pas autant de mise. C'est dire à quel point la diversité est primordiale dans la créativité fabuleuse pour une conversation continue de l'humanité ", a déclaré Abdoulaye Diop, parlant au nom du président Macky Sall.

Les rencontres dont il fait allusion sont la visite de Picasso, pour la première fois, du Musée d'Ethographie du Trocadéro où il découvre l'art africain, ainsi que celles avec Léopold Senghor dans son atelier parisien. À en croire Cécile Debray, présidente du Musée national Picasso - Paris, l'exposition de 2022 est un prolongement de la vérité de ces influences, mais s'inscrit aussi " dans les approches nouvelles d'ouverture et de dialogue qui doit se construire autour de Pablo Picasso ". Selon l'historienne d'art, Picasso est aujourd'hui ingéré, relu et même déconstruit par des artistes africains, sud-américains, afro-américains, etc. Cela conforte le besoin de poser un regard nouveau sur les tranches du passé ; une des motivations de cette exposition. " Il semblait important de revenir sur l'exposition de 1972 et de confronter plusieurs chefs-d'œuvre de notre musée au travail d'autres artistes anonymes sous des regards croisés et contemporains ", a-t-elle poursuivi, en rendant hommage à son prédécesseur, Laurent Lebon, qui a initié le projet en 2016.

Pablo Picasso et son étreinte spirituelle de l'art africain.

Si Pablo Picasso cristallise encore autant la passion des férus de l'art pictural en Afrique, c'est bien parce qu'il a tôt perçu le sens de l'art africain et en a compris la singulière symbolique. Une influence qui a plus tard engendré une grande œuvre.

Pablo Picasso. Le nom sonne fort. Tant il est éminemment illustre. Dans le monde des arts, il est tout aussi grand seigneur et reste fameux sur la question des influences qui intéresse beaucoup le public africain. Ses pièces sont aujourd'hui accueillies à Dakar, tout comme en 1972. Cette fois encore, il est précédé au Sénégal par son mythe. Mais l'engouement ne jouit pas des mêmes résonnances selon les publics. Chez les puristes, on s'enflamme encore de ses inspirations africaines, 49 ans après sa mort. " Picasso a été ému et complètement ébahi par l'art africain quand il a eu avec celui-ci son premier contact. C'est en ce moment que son art a commencé à considérablement se transformer. Lui, comme plusieurs autres artistes occidentaux d'ailleurs, dans la période du cubisme. L'illustration marquante de cette influence est son œuvre " Les Demoiselles d'Avignon ", soutient Dr Malick Ndiaye, historien de l'art et parmi les quatre commissaires de " Picasso à Dakar : 1972-2022 ".

Pablo Picasso a découvert l'art africain chez son amie la poétesse Gertrude Stein, où il a vu, en 1906, un nkisi vili (statuette du Congo) appartenant au peintre Henri Matisse. Par la suite, dans sa pratique, l'art africain devient fondamental. Seulement, Dr Malick Ndiaye considère qu'il ne faut pas se figer sur l'idée de la simple influence au risque de minimiser le génie de Picasso. Le conservateur du Musée Théodore Monod d'art africain estime qu'il faille plutôt considérer comment le maître espagnol a su digérer ce qu'il a perçu de l'art africain dont il s'est inspiré. Picasso l'aurait réussi d'une manière exemplaire qui a amené l'art africain à des sommets populaires dans le contexte extraordinaire de l'art moderne. En cela, il a résolument dialogué, non pas seulement avec l'art africain, mais aussi avec les artistes du continent.

Une influence de modèle, et bien moins picturale, pour les artistes africains

" Il faut se souvenir que les artistes africains étaient anonymes, en ce moment. La notion de signature était inexistante chez eux. On parlait d'art dogon, d'art bambara, d'art wolof, etc., mais l'auteur des œuvres restait inconnu. Et Pablo Picasso dialogue, dans sa pratique, avec ces artistes aux œuvres puissantes mais avec des noms non répertoriés. Nous, historiens, retenons ce dialogue et cette première influence ", témoigne l'historien de l'art. Maintenant, poursuit le Directeur artistique de la Biennale international d'art contemporain 2022, Pablo Picasso a bien évidemment provoqué un émerveillement chez des artistes ou apprentis artistes lors de sa venue à Dakar, en 1972. D'une manière ou d'une autre, conçoit-il, ces artistes ont subi une influence de cette rencontre singulière. " L'inspiration ne signifie pas ici forcément une reproduction des œuvres de Picasso. Mais il faut surtout retenir l'élan du chemin vers le sommet tel que l'incarnait Picasso. L'influence est plus de modèle qu'elle n'est picturale. Cette influence sera d'ailleurs pervertie par les artistes africains qui l'ont articulée et transformée d'une manière plus tropicale, de sorte à en faire un art nouveau, dans des circonstances particulières ", remarque Dr Malick Ndiaye, qui signale par ailleurs que ces influences sont réciproques et constructives.

L'affranchissement de l'artiste de la logique primitive occidentale

Comment Picasso a réussi à s'affranchir du réflexe occidental qui portait les lunettes du folklore pour voir l'art africain pour en ignorer toute la symbolique ? Dr Malick Ndiaye y voit juste " le caractère universel de l'art africain, malgré le contexte colonial et impérialiste qui l'a rejeté et taxé d'art primitif et a refusé d'y voir une puissance d'être réaliste ". L'historien de l'art regrette même que des critiques aient pu affirmer que le réalisme ne pouvait se conjuguer à l'art africain, tout en ne comprenant pas que l'Africain était dans une surréalité. Or les artistes africains avaient plutôt pris le parti de ne simplement pas reproduire la nature, mais plutôt l'idée ou l'imaginaire de la nature. L'Occident était en ce moment trop calqué dans la réalité et est malheureusement passé à côté de la sous-réalité dont parlait Senghor. " Pour moi, seul l'esprit alerte d'un artiste fécond peut voir ce qui se trouve au-delà de la réalité. On peut dire que Picasso a su distinguer les choses bien avant ses compères. Remarquons tout de même qu'il n'était pas le seul dans sa génération même s'il était en avance, surtout chez les artistes du cubisme. C'est un des courants qui a magnifié les échanges entre les civilisations, entre les produits esthétiques des différentes civilisations. Picasso a été une des icônes du courant. Il avait saisi le sens de l'art africain ", affirme Dr Malick Ndiaye. Pablo Picasso a donc su prouver de ce noble sens spirituel de l'artiste qui lui permet de retirer le voile de l'évidence. Tout un art.