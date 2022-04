Cote d'Ivoire: Education nationale - 5 833 cas de grossesses enregistrés en 2021-2022

Il est fait état de l'enregistrement de 5833 cas de grossesses au cours de la période 2021-2022 au niveau de l'éducation nationale.

Le jeudi 31 mars 2021 dans un hôtel d'Abidjan-Plateau, le ministère de l'Education nationale et de l'alphabétisation a présenté les données statistiques scolaires . Mamadou Fofana, Directeur des études, des stratégies de la planification et des statistiques a révélé que 5 833 cas de grossesses ont été enregistrés en 2021-2022. . "La Côte d'Ivoire compte 6 901 546 élèves dont 3 323 912 filles au cours de l'année 2021-2022 et enregistre 5 833 cas de grossesses en cours de scolarité. Ce qu'on peut retenir de cette présentation d'aujourd'hui, d'abord c'est qu'on sent que la population ivoirienne est intéressée par les statistiques. Nous avons vu plus de 200 personnes dans la salle. Vraiment, ça nous a vraiment fait chaud au cœur.", a expliqué Mamadou Fofana. Poursuivant, il a précisé que plusieurs élèves du primaire et du secondaire ont été victimes de violences.

Dont 571 cas pour le primaire et 1795 cas au secondaire . Par ailleurs, le taux de redoublement a connu une hausse de 15,6% au primaire et 15,3% au secondaire Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique représentait son collègue Mariatou Koné, ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation, à cette présentation. " Effectivement, nous venons d'assister à la présentation des statistiques scolaires 2021-2022 du ministère de l'Education nationale et de l'alphabétisation. Alors, je commencerai d'abord par dire bravo, à la Direction des études, des stratégies de la planification et des statistiques, du ministère de l'Education nationale et de l'alphabétisation pour la fourniture de ces statistiques de façon régulière à une périodicité qui est connue et également pour la fiabilité et la qualité des données qui sont fournies.", a fait savoir Adama Diawara.