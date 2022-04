Afrique: Ligue des champions CAF - Al Ahly prend le dernier billet pour les quarts de finale

En battant les Soudanais d'Al Hilal dimanche (1-0), les Égyptiens d'Al Ahly ont verrouillé la deuxième place du groupe A, qualificative pour les quarts de finale de cette édition 2021-2022 de la Ligue des champions CAF. Les tenants du titre sont parmi les huit équipes encore en lice pour la suite de la compétition.

Un match nul leur suffisait. Avec leurs trois points d'avance (7 contre 4) et leur différence de buts (+1 contre -3), les joueurs d'Al Ahly partaient avec de très sérieux avantages avant leur dernier match du groupe A, dimanche 3 avril, contre Al Hilal. Avec un match nul, ils auraient entériné leur qualification pour les quarts de finale. Finalement, grâce à un but du remplaçant Hussein El Shahat à la 74e minute, les Diables rouges ont éteint le peu de suspense qu'il restait et l'ont emporté 1-0.

Après les matches de la 5e journée, les 18 et 19 mars, on connaissait sept des huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAF. Désormais, la phase de groupes est terminée et les huit heureux élus sont déterminés. Al Ahly, vainqueur des deux dernières éditions, complète le tableau.

Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont été les meilleurs de ce tour. Avec cinq victoires et un match nul, ils terminent en tête du groupe A avec 16 points, devant Al Ahly avec 10 points.

Dans le groupe B, le Raja Casablanca est premier avec 15 points, devant l'ES Sétif, 9 points.

Dans le groupe C, l'Espérance de Tunis devance le CR Belouizdad avec 14 points, contre 11 pour les Algériens.

Enfin, dans le groupe D, le Wydad Casablanca a été le plus fort. Il se classe premier avec 15 points devant les Angolais de Petro de Luanda, 11 points.

Ces huit clubs sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAF. Le tirage au sort doit se tenir au Caire, en Égypte, mardi 5 avril. Les quarts de finale aller sont prévus les 15 et 16 avril, tandis que les matches retour doivent se jouer les 22 et 23 avril.