Angola: Le ministre de l'Énergie et de l'Eau propose des solutions à la sécheresse dans le sud du pays

Ondjiva (Angola) — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a souligné, à Ondjiva, la construction d'infrastructures de stockage et de rétention d'eau comme la solution pour lutter contre les effets négatifs de la sécheresse dans les provinces de Cunene, Huíla et Namibe, dans le prochain six ans.

S'adressant à l'ANGOP ce lundi, le ministre a souligné que plusieurs projets structurants devraient être mis en œuvre d'ici 74 mois sur la base de la stratégie de l'Exécutif de lutte contre la sécheresse dans la région sud du pays.

Le gouvernant parlait de l'inauguration ce lundi du système de transfert d'eau du fleuve Cunene depuis Cafu, qui bénéficiera à 235 000 familles, 250 000 animaux et l'irrigation de 5 000 hectares de champs agricoles.

João Baptista Borges a dit que le canal de Cafu est un grand cadeau pour les habitants de Cunene et résoudra le problème du manque d'eau pour la majeure partie de la population de la région.

Il considère qu'il s'agit d'un atout pour les familles qui pratiquent une agriculture de subsistance et d'irrigation, car il permet la production de nourriture chaque année pour soutenir le marché local et l'exportation vers les pays voisins.

Selon João Baptista Borges, les travaux devraient commencer en juin pour installer des infrastructures de collecte d'eau sur la rive droite du fleuve Cunene, afin d'approvisionner la municipalité de Curoca, une zone très tendue par la sécheresse.

Il a précisé que les lots 1 et 2 sont les premiers de plusieurs projets achevés dans la province de Cunene, avec la construction des barrages de Ndue et Calucuve, dans le bassin de Cuvelai, en cours, dont les travaux ont été lancés en novembre 2021.

Le ministre a informé qu'à Namibe les travaux de construction de six grands barrages et 43 petits barrages sont sur le point de commencer pour assurer le stockage de l'eau pour la consommation humaine et animale.

Dans la province de Huíla, a-t-il dit, une grande attention est accordée à Gambos, une zone également très touchée par la sécheresse cyclique, où il est prévu de construire un grand barrage, à Ombala do Rei, sur la rivière Caculuvale.