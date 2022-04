Togo: 3ans pour l'ancien coach de Kotoko, Samuel Galé

Presque un an après avoir quitté la tête des Porc-épics (Kotoko de Lavié) qu'il a fait monter en première division, revoilà Samuel Galé à la tête d'un club togolais. Et quel club ? L'AS OTR.

Selon les informations rendues publiques en fin de journée d'hier dimanche via le compte twitter du club, il est indiqué que l'Association Sportive de l'Office Togolais des Recettes (AS OTR) annonce le recrutement de Samuel Ekoe Galé au poste d'entraîneur du club. Le technicien qui a fait sa formation en France et en Belgique a paraphé un contrat d'une durée de trois (3) ans avec le club de l'Office. En effet, pouvait-on lire, " l'AS OTR est heureux d'annoncer la signature de l'entraîneur Samuel Ekoe Galé pour trois ans ".Titulaire d'une licence UEFA B, obtenue en Belgique, et d'un Brevet d'entraîneur de football, BEF Licence UEFA A, M. Galé, a aussi reçu un diplôme d'animateur Senior AS. En termes de carrière de footballeur, on retient qu'il fut formé à l'académie de football d'Akoussah Camelio, et a fait l'essentiel de sa carrière de joueur en Allemagne plus précisément dans les clubs de Wuppertal et de Ronsdorf avant de la finir au Qatar plus précisément à Al Sailiya SSC. Bonne chance au technicien togolais pour cette nouvelle aventure au pays et aussi à l'AS OTR qui, très attendue, ces dernières saisons pour jouer les premiers rôles dans l'élite du football togolais, ne l'a été finalement que dans le changement des techniciens à chaque fin de saison ou à l'amorce d'une nouvelle.