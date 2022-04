Togo: Monsieur le ministre Tchédé-Issa, " on a tout compris ", vive la République des ministres " contorsionnaires " et " promoteurs " de la médiocrité !

" On a tout compris ", ce bout de phrase d'une des chansons de l'artiste reggae Ivoirien Tiken Jah Fakoly, a valu tout son pesant d'or le week-end écoulé, suite à l'opération de charme manquée du ministre Issa-Tchédé, en charge du Désenclavement et des Pistes rurales, qui, dans sa volonté de porter un coup de pousse à son pair des enseignements primaire et secondaire, en grande difficulté avec les enseignants du Nord Togo qui suivent à la lettre le mot d'ordre de grève du SET (Syndicat des Enseignants du Togo), pourtant non reconnu par le gouvernement togolais, obligeant les élèves à se déverser dans les rues de certaines localités du Nord Togo, n'a fait que porter au grand jour, mieux, confirmer, les soupçons de fraude, de magouille et contorsions lors des concours au Togo.

" Ils vont vous dire que les premiers intellectuels en littérature venaient de la région des savanes. Et le grand frère, l'aîné Barthélémy Lamboni en est une illustration. Et il est d'où ? Il est de Tandouaré. Renseignez-vous auprès des parents qui ne savent pas. Il a été le premier Directeur de cabinet du feu papa Général Gnassingbé Eyadéma. Donc nous devons nous poser la question, pourquoi aujourd'hui, le niveau a baissé dans toute la région des Savanes ? Et comment nous avons su ça ? Quand on fait les concours, la région des Savanes, on n'a pas beaucoup de réussites. On s'est retrouvé, le Général est là, le ministre Tiem est là, moi je suis là, on part ensemble, voir soit le ministre de l'Education, soit le ministre de la Santé, soit le ministre de la Fonction publique, on dit on ne comprend pas pourquoi c'est la Savane ? Ils nous disent, parce que c'est au plus méritant. On dit non, prouvez-nous ça. Il va, il apporte les résultats, quand vous regardez, tous ceux qui sont derniers là, viennent des Savanes. Et qu'est-ce que nous sommes obligés de faire ? S'il vous plait, c'est la réalité, je ne peux pas vous trompez, vous êtes mes petits-frères. Si je ne vous dis pas la vérité, qui peut vous dire encore la vérité ? Nous sommes obligés de passer par d'autres moyens pour qu'on essaye de repêcher certains de vous pour qu'ils puissent devenir enseignants, devenir personnel de santé et ainsi de suite. Ça c'est notre rôle d'aîné, et nous jouons ce rôle-là parfaitement. Donc c'est pour vous dire que c'est doucement, doucement ... (il a prononcé une phrase en Moba). La situation, aujourd'hui, du point de vue intellectuel, c'est la concurrence ", pouvait-on entendre le ministre de Faure Gnassingbé affirmer gaillardement.

Donc depuis toujours, ce n'est pas sur mérite que les Lamboni, Laré, Douti ... sont souvent alignés sur les feuilles des résultats des concours de la fonction publique (Enseignement, Administration publique, Armée, Santé...).

A tout prendre, ce n'est qu'avec des ministres "contorsionnaires" que le chef de l'Etat compose. En tout cas, dans un Etat normal qui veut atteindre le Compact du MCC, ce programme des Etats-Unis qui ne sauraient promouvoir la médiocrité et de telles contorsions, un tel ministre doit être très rapidement démis de ses fonctions et être entendu par le Procureur de la République parce que, croyant mieux faire, il a " versé " le visage de toute la République par terre et a porté au grand jour, les magouilles jusqu'au plus haut sommet de l'Etat. Et d'ailleurs, dans un Etat normal, tous ceux qui avaient participé à ces concours doivent le traduire en justice lui et ses comparses, les Lamboni, Laré, Douti et autres en premier, les uns pour leur avoir barré la voie de par ses contorsions à accéder à la fonction publique, et briser ainsi leur droit de servir leur nation, les autres pour injure à leur intelligence.