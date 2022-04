Ile Maurice: Produits surgelés - La hausse ne fait que commencer

Après les légumes frais, les oeufs, les viandes, les prix des produits surgelés prennent aussi l'ascenseur. Certains importateurs ont annoncé des majorations dès aujurd'hui. D'autres indiquent que ces hausses en présagent d'autres qui s'étaleront sur les prochaines semaines. Quels aliments sont concernés ? Pourquoi ces augmentations ?

Si plusieurs consommateurs s'orientaient davantage vers les produits frigorifiés à défaut des versions fraîches plus onéreuses ces derniers temps, ils vont vite déchanter.

Car les surgelés n'échappent pas à la majoration. Selon certains importateurs, diverses gammes de fruits de mer, burgers et saucisses, entre autres aliments frigorifiés, afficheront une hausse dès lundi. Une nouvelle qui prend de court quelques responsables de supermarché. "Je ne sais si les marques spécifiques que nous commercialisons dans nos grandes surfaces augmenteront mais je peux vous confirmer que les produits surgelés vont certainement augmenter. Plusieurs facteurs, y compris le fret, y contribuent", déclare Muryoodeen Fauzee, directeur de Dreamprice.

Ses propos sont repris par un autre responsable d'enseigne de la grande consommation. "Les raisons derrière les hausses de prix sont les mêmes : moins de disponibilité au niveau de la matière première, fret, retard des bateaux et surcharge des conteneurs, pas de devises, surcharges dans le port, davantage de frais financiers, coûts accrus de la logistique. Certes, ce sont des effets boule de neige", explique-t-il.

Quels produits surgelés sont les plus concernés par la majoration ? Un importateur évoque l'agneau provenant d'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Selon lui, une pénurie est actuellement effective. Aussi, le prix a quasiment doublé. "Le kilo de gigot d'agneau est passé à Rs 650 au lieu de Rs 400. Du coup, les consommateurs en achètent moins. Les légumes surgelés suivent aussi cette tendance graduellement, avec la hausse du fret", précise-t-il. D'après lui, une bonne majorité de nos végétaux frigorifiés sont originaires de Turquie. Et comme plusieurs autres producteurs, notamment ceux d'Égypte, s'approvisionnent en huile auprès de l'Ukraine, la guerre sème son grain de sel.

"Par conséquent, même les prix des frites surgelées qui sont passées dans l'huile vont augmenter. Chaque semaine, les aliments frigorifiés subissent une hausse", poursuit-il. Il mentionne aussi la majoration des crevettes, importées majoritairement d'Inde puisque Madagascar est devenu trop cher. Une hausse de 10 % était perceptible la semaine dernière. Hélas, ce taux risque de flamber davantage dans les prochains jours.

Qu'en est-il des légumes ? Diviumlall Basant Roi, responsable d'O.B.Roi à Montagne-Blanche, qui produit des macédoines et des stir fry surgelés localement qui sont vendus dans les Save Marts et autres supermarchés, confirme la hausse des prix. "Habituellement, je travaille sur un système de stockage. Mais là, je ne peux en effectuer car les légumes de base coûtent trop cher sur le marché local. Avant, j'achetais du chouchou à Rs 8 le kilo, je n'ai jamais vu une telle majoration. J'en utilise au moins deux tonnes par mois pour mes productions. Si je devais produire un sachet de légumes stir fry de 450g pour Rs 85, il aurait fallu le vendre à Rs 150." D'après lui, en dépit de la disponibilité de certains légumes sur le marché, ils sont maintenus à des prix très élevés. Aussi, la vente de ses produits surgelés est faible. Par conséquent, il s'adonne parallèlement à la confection de snacks pour continuer ses activités.

Hélas, enchaîne Suttyhudeo Tengur, président de l'Association for the Protection of the Environment and Consumers (APEC), les prix de ces denrées augmentent à tour de rôle. "Pourquoi cela augmente précisément maintenant ? Le fret et le coût des matières premières sont souvent évoqués. Mais depuis que le prix de la pomme de terre a grimpé à cause du fret, les importateurs utilisent cela comme référence pour des majorations." Cette situation va certainement durer pendant quelque temps, au grand dam des consommateurs.