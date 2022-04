Ile Maurice: Ces quarts de réponses...

Après avoir bloqué la publication du rapport du Fact Finding Committee (FFC) sur les dialysés décédés, Kailesh Jagutpal, dans son immense générosité et le respect de la transparence, a bien voulu donner quelques détails du même rapport au Parlement mardi dernier. C'était en réponse à une question de Reza Uteem, question à laquelle il n'a pu échapper, figurant, grâce au tirage au sort, en haut de la liste des PQs. Comme tout FFC, celui sur les dialysés décédés comporte deux volets dans ses conclusions : la mise à l'index des responsables et les recommandations. Or, le ministre de la Santé n'a parlé que de ces dernières, passant complètement sous silence la partie de l'enquête situant les responsabilités. Pourquoi ? Pourtant, c'était la principale promesse lors de la mise sur pied du FFC.

À une question fort pertinente de Patrice Armance concernant le coût des vaccins, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, répondra encore une fois par des éléments de langage propres à lui, en disant : "Ce n'est pas le ministère des Finances qui paye. Le ministère des Finances alloue le montant au ministère concerné pour payer les factures... " tout en renvoyant le député bleu au ministre concerné. Espérons que le ministre "concerné" ne renverra pas la balle à la STC ou aux fonctionnaires, si jamais la question est posée à nouveau.

Lorsque Aadil Ameer Meea et le Dr Aumeer ont demandé au ministre Anwar Husnoo pourquoi notre service météo a été "à côté de la plaque" dans ses prévisions pour ce 13 mars fatidique, le ministre a donné l'explication suivante : "When we say that we are going to have heavy rain supposed in the East, (... ) with just a change in the wind velocity you can get it in the Central Plateau, you can get it even in the West because Mauritius being so small... A squall (... ) which was coming but which was very difficult to forecast even with the radar."

Donc, nous a fait comprendre le Dr Husnoo, si le radar ultramoderne installé à Trou-aux-Cerfs peut prédire des pluies torrentielles, il ne peut prédire où exactement elles auraient lieu, surtout s'il y a une petite brise dont le radar ne peut prédire la direction. Ce radar a décidément un gros problème ou alors c'est le personnel qui ne maîtrise pas assez son fonctionnement.