Sénégal: Souveraineté alimentaire - Le chef de l'Etat appelle à une mobilisation

Dans un contexte de hausse des prix de consommation découlant des conséquences de la guerre en cours à l'Ukraine le Président Macky Sall invite les compatriotes à davantage valoriser la consommation des produits locaux pour contribuer à atténuer la flambée des prix. Macky Sall rappelle " pour la deuxième fois consécutive, le budget de la campagne agricole est revu à la hausse et passe cette année de 60 à 70 milliards de francs CFA ". "Pour être à l'abri des aléas de la conjoncture internationale, nous devons, par un effort individuel et collectif sur nous-mêmes, faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire", a-dit le chef de l'Etat. Considérant le risque élevé de pénurie et de flambée des prix en raison de la crise mondiale, le président de la République appelle à une mobilisation générale pour accroitre et valoriser davantage les produits agricoles, d'élevage et de pêche. Le chef de l'Etat s'adressait aux sénégalais à la veille de la célébration de l'accession à l'indépendance.