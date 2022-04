Cote d'Ivoire: EPS session 2022 - Les convocations-tests du BEPC disponibles, celles du BAC attendues en mi-avril

Les candidats au Bepc session 2022 sont priés de vérifier et de retirer les convocations-tests mises en ligne sur le site de la Direction des examens et concours (Deco): www.men-deco.org le jeudi 31 mars 2022. " Les convocations-tests ne concernent que les candidats régulièrement inscrits au Bepc et au Test d'Orientation (T.O.) en classe de seconde. Elle est obligatoire à l'épreuve d'Education Physique et Sportive du Bepc qui se déroulera du lundi 25 avril au vendredi 06 mai 2022 ", rapporte une note du service communication de la Deco.

En ce qui concerne les candidats au Baccalauréat qui composent du lundi 09 au vendredi 20 mai 2022, ils verront leurs convocations mises en ligne dès la mi-avril. Il faut indiquer que les candidats inscrits au BEPC ou au TO, officiels ou libres, aptes ou dispensés qu'ils sont tenus d'imprimer au plus tôt, la convocation-test afin d'effectuer une ultime vérification des informations les concernant. En cas d'erreur constatée, indique la note, le candidat doit suivre le protocole suivant qui suit. En cas d'erreur sur la photo ou l'identité (Nom, Prénom, Date et lieu de naissance), pour les candidats officiels, saisir l'administration de son établissement scolaire pour correction selon le protocole défini par la DESPS. Pour les candidats libres, s'adresser à la DRENA/DDENA. En cas d'erreur sur les options d'examen (type d'examen (BEPC ou T.O.), Langue Vivante, matières facultatives, série ou option au baccalauréat), les candidats officiels doivent saisir l'administration scolaire pour correction sur la plateforme AGCE. Quant aux candidats libres, ils doivent s'adresser à la DRENA/DDENA.