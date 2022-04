Sénégal: L'Etat invité à aider à faire du consommer local une réalité

Nguidilé (Louga) — Le président de l'Alliance sénégalaise du consommer local (ASCL), Serigne Djily Samb, a invité dimanche, à Nguidilé, l'Etat du Sénégal à aider les acteurs locaux à valoriser et à faire de la promotion des produits locaux, une priorité en vue d'atteindre l'émergence au Sénégal. "Nous disposons presque de toutes les variétés de fruits et de légumes. Chaque année, ce sont des quantités importantes de mangue, de carotte, et d'oignon qui sont jetés, parce que nous ne savons plus quoi en faire", a-t-il déploré. Pour éviter ce gâchis, "il nous faut juste trouver des moyens de les conserver et de les transformer pour les utiliser convenablement", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'installation de la cellule de l'Alliance sénégalaise du consommer local de la région de Louga. Il a indiqué que l'alliance prévoit d'en installer une dans chaque région du pays, afin de faire la promotion du consommer local. Selon le président de l'ASCL, le Sénégal, à l'instar des autres pays, a les moyens de faire du consommer local une réalité.

"Nous avons la matière première, les compétences et l'intelligence qu'il faut. Toutefois, il nous faut de l'aide. Sans cela, nous ne pourrons pas y arriver. Les autorités étatiques doivent nous aider à disposer de machines, d'emballages adéquats et des formations, pour que nous puissions faire des produits de qualité et exportables", a-t-il dit. Il a demandé à tous les acteurs du consommer local de s'impliquer davantage dans cette initiative. Dans cette perspective, Serigne Djily Samb a annoncé l'organisation, le 25 mai prochain, à Nguidilé, d'une journée dédiée au consommer local.

"L'activité va regrouper les différents acteurs du secteur, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir à des idées de transformation, proposer des solutions aux obstacles auxquels nous sommes confrontés, afin de faire du slogan du consommer local une réalité ", a-t-il expliqué. Le secrétaire général adjoint de l'ASCL, Badara Cissé Seck, estime lui qu"'il faut davantage de mobilisation, d'engagement, avoir la volonté, un encadrement et des moyens, pour en faire définitivement une réalité". Il sollicite le soutien des autorités de la région de Louga de manière à mettre en place les mécanismes et stratégies nécessaires pour la réussite de la journée.