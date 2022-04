Sénégal: La place de l'Indépendance fin prête pour la prise d'armes

Dakar — La place de l'Indépendance, dans le centre-ville de Dakar est fin prête pour accueillir la prise d'armes marquant le 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, a constaté l'APS.

Environ 1.867 militaires et paramilitaires, hommes et femmes, vont participer au défilé qui suivra cette prise d'armes. La fête du 4 avril commémore chaque année l'anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. La 62e édition est célébrée ce lundi sur toute l'étendue du territoire national, à travers le thème : "Forces de défense et de sécurité et résilience nationale". A Dakar, les festivités seront présidées par le chef de l'Etat, Macky Sall, à partir de 10 heures, à la place de l'Indépendance, en présence de hautes autorités civiles, diplomatiques, administratives et militaires. La cérémonie sera marquée par une prise d'armes, une cérémonie de remise de décorations, ainsi qu'un défilé à pied d'écoles de formation, de troupes militaires et paramilitaires.

Elle sera animée par la musique principale des Forces armées. Dans son message à la Nation dimanche soir, le Chef de l'Etat a indiqué que le défilé va se dérouler "avec toute la solennité qui exalte notre commun vouloir de vie commune et la symbiose armée-nation". "En votre nom et au mien propre, je redis à nos chers anciens combattants nos sentiments de respect, d'affection et de gratitude. Le souvenir impérissable de leurs sacrifices pour la défense de la liberté restera toujours gravé dans nos cœurs et nos esprits", a dit Macky Sall. Par la grâce de Dieu, a-t-il ajouté, la fête nationale "se tient en période d'intense ferveur spirituelle, avec le ramadan et le carême". Aussi prie-t-il pour que "l'esprit de foi et de concorde que porte ce temps béni" puisse contribuer à "raffermir notre vivre ensemble dans la paix, la stabilité et l'harmonie nationales". Cette année, à cause des travaux en cours sur le chantier du BRT, le Bus Rapid Transit, à Dakar, la cérémonie a été transférée de la place de la Nation(ex-Obélisque) à la place de l'Indépendance.