Afrique: Durée de la Transition au Burkina - Les " clarifications " du chef de l'Etat à la CEDEAO

Le chef de l'Etat, Paul-Henri Damiba a donné à la délégation des explications relatives à la Transition.

Le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou a été reçu, en audience, le vendredi 1er avril 2022 à Ouagadougou, par le chef de l'Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en fin d'après-midi du vendredi 1er avril 2022 à Ouagadougou, une délégation de la CEDEAO, avec à sa tête le président de la Commission, Jean-Claude Kassi Brou. Les émissaires de l'organisation sous régionale étaient porteurs d'un message du président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, Nana Akufo Addo.

" Ce message a trait essentiellement aux récentes discussions qui se sont tenues lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO le 25 mars 2022 ", a précisé Jean-Claude Kassi Brou à sa sortie d'audience. Selon le président de la Commission de la CEDEAO, le président du Faso a aussi donné à la délégation, des clarifications relatives à la Transition. " C'était vraiment des discussions très constructives et nous en sommes très heureux ", a conclu Jean-Claude Kassi Brou. En rappel, lors du sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, le vendredi 25 mars 2022, à Accra (Ghana), sur la situation du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, la Conférence avait, entre autres, exigé la " libération inconditionnelle et sans délai " du Président Roch Marc Christian Kaboré et demandé la " finalisation d'un chronogramme acceptable de la Transition au plus tard le 25 avril 2022 ". Passé ce délai, avait prévenu l'instance sous régionale, des sanctions économiques et financières entreront immédiatement en vigueur.