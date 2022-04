Ile Maurice: Météo - Un mois de pluie en deux jours

Hier, le beau temps et le soleil ont dominé sur presque l'ensemble de l'île. Si le matin, l'avertissement de pluies torrentielles était maintenu, la station météorologique a revu sa copie pour finalement mettre un avis de fortes pluies en vigueur jusqu'à 22 heures.

Dans l'après-midi, le bulletin émis à 16 heures annonce qu'il n'y a aucun avertissement de fortes pluies à Maurice. Les nuages actifs qui influençaient le temps depuis vendredi se sont éloignés et les conditions atmosphériques deviennent ainsi moins instables sur notre région. "Le risque de fortes pluies et d'orages a considérablement diminué sur Maurice", note le communiqué.

Vendredi et samedi, de fortes pluies ont été enregistrées sur l'ensemble de l'île. En effet, selon la météo, en deux jours, le pays a obtenu un mois de pluie. "La moyenne sur l'île a été d'environ 200 mm, ce qui signifie que la pluviométrie moyenne pour le mois d'avril a été reçue durant ces deux jours." Selon les chiffres compilés par la station météo de Vacoas, la plus forte pluviométrie enregistrée est à Mon-Bois avec 405 mm, suivie de Wooton avec 343 mm. En moyenne, le plateau central a reçu 296 mm de pluie, le Sud 241 mm, l'Est 186 mm, le Nord 160 mm et l'Ouest 108 mm.

La journée d'hier était axée sur le déblaiement des routes toujours impraticables après les pluies torrentielles. Le trafic était basculé sur une voie à La Marie à cause d'une accumulation d'eau. Plus loin, la route Fantaisie, de Chamarel à Choisy, était également impraticable. Des débris et de la boue jonchaient la route principale. Le contracteur de la Road Development Authority (RDA) s'activait pour déblayer l'unique route qui relie Chamarel au Sud-Ouest de l'île. Il y est parvenu en fin d'après-midi. Quelques mètres plus loin, des arbres qui ont fléchi avec l'eau de pluie représentent un danger pour les usagers de la route. La RDA s'activait également le long de la route B104 à Chamarel afin d'enlever les obstacles causés par des coulées de boue et des débris. Du côté d'Anse-Jonchée, les éléments de la SMF enlevaient des débris sur le pont.

Dans l'après-midi, toutes les routes étaient devenues praticables pour les automobilistes. Quant à la route longeant le cimetière de St-Jean, si elle a été fermée à la circulation en cas d'accumulation d'eau samedi, très tôt elle a été rouverte aux automobilistes. "La route a été temporairement ouverte. La police surveille l'état de la route. Une fois qu'il y aura des signes d'accumulation d'eau, elle sera fermée", affirme-t-on au niveau de la National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRRMC). Même s'il n'y a plus d'alerte de fortes pluies, le National Emergency Operations Command (NEOC) reste toujours activé.