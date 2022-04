Congo-Kinshasa: L'ouvrage "Procédure Pénale Militaire Congolaise" porté sur les fonts baptismaux

Un nouvel ouvrage vient enrichir la littérature judiciaire congolaise. Une bonne nouvelle pour les acteurs judiciaires militaires d'acquérir des nouvelles connaissances en ce qui concerne le droit pénal militaire avec l'ouvrage "Procédure Pénale Militaire Congolaise", écrit par le colonel Freddy Mukendi Tshiadja- Manga, membre de la Haute Cour Militaire.

La cérémonie du vernissage a eu lieu le vendredi 01 avril 2022 au CEPAS, en présence du Premier président de la Haute Cour Militaire ainsi que plusieurs cadres hauts magistrats de l'armée congolaise et autres personnalités.

C'est le Général René Likulya Bakumi, Auditeur Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, qui a porté l'ouvrage sur les fonts baptismaux.

Prenant la parole à l'occasion, le Colonel Freddy Mukendi, auteur de l'ouvrage, a tenu d'abord à remercier l'assistance pour la présence, mais surtout le Général Nawele Mukongo, juge et haut magistrat, premier président Honoraire de la haute cour militaire, qui avait bien voulu préfacer le livre. Il a ainsi rappelé d'où lui est venue l'idée de rédiger la procédure pénale militaire congolaise.

Il a affirmé que l'idée initiale était d'aider les acteurs militaires à disposer d'un outil facile à consulter et susceptible de répondre aux multiples questions qui se posent dans la procédure devant les instances judiciaires militaires de la République Démocratique du Congo".

La première édition étant sorti en 2011, plus de dix ans plus tard, l'auteur a estimé qu'il était temps d'enrichir son travail, après plusieurs observation faites par les praticiens, les enseignants, professeurs et même des justiciables.

L'auteur reste convaincu que la procédure pénale demeure plus que jamais la voie par laquelle le droit pénal s'exprime et exerce son pouvoir intimidant pour le développement et sécurisant pour les citoyens. Elle reste aussi et surtout un instrument de la liberté.

Œuvre humaine et parfois imparfaite, il souhaite néanmoins que cet ouvrage aide ceux qui le liront et surtout ceux qui s'y réfèreront dans leur pratique judiciaire quotidien, à trouver des réponses aux questions de droit, particulièrement aux procédures auxquelles ils seront confrontés.

Au chapitre de commentaire, le professeur Luzolo Bambi Lesa a qualifié l'œuvre du Général Freddy Mukendi de "nouvelle lumière de lecture de la justice Congolaise", qui vient de plus en plus éclairer l'ordre public Militaire. Cela, après avoir rappelé les grandes lignes de l'ouvrage.

Pour le professeur Luzolo, la lecture de l'introduction stimule beaucoup d'appétit juridique. Il estime que cet ouvrage "est une véritable plaidoirie faite en faveur des justiciables Militaires dans le souci de faire régner le droit de la défense par le juge militaire conformément aux principaux standards de procès équitable.

Pour lui, cet ouvrage sera indiscutablement accueilli dans l'administration de la justice militaire et surtout pour la promotion de droit de l'homme.

Il a remercié l'auteur pour son engagement pour la justice. Selon le professeur, le passage de Freddy Mukendi à la magistrature militaire laissera des traces et des signes.