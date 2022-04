Congo-Kinshasa: Bravades !

"Après la pluie vient le beau temps", dit-on. Sera-t-il le cas à l'UDPS, pour lequel l'épisode Kabund appartient dorénavant à l'histoire ? Jean Marc Kabund, l'homme qui a été au centre des dissensions au sein du parti, a finalement déposé officiellement sa démission du poste de 1er vice-président de l'Assemblée nationale, le 31 mars dernier.

Une décision intervenue après qu'il a été désavoué et exclu du parti comme un chien galeux ; un acte officiel qui vient aussi sceller le divorce d'avec son parti. Maintenant que le "maître-nageur" a quitté la présidence de cette formation politique, d'aucuns s'interrogent sur comment ce parti du feu "sphinx" va aborder les échéances électorales à venir.

En effet, Kabund n'était pas n'importe qui. Bras droit du Chef de l'Etat, l'homme a été le cerveau moteur dans la rupture FCC-CACH. Il avait facilité le débauchage de plusieurs cadres du FCC au profit de l'Union Sacrée pour la Nation. A vrai dire, au sein de l'UDPS, Kabund s'avère cet oiseau rare à l'attitude fédératrice qui faisait quasiment l'unanimité. S'il est vrai que nul n'est indispensable, mais cela n'empêche de douter d'un substitut idéal du "maître-nageur".

Surtout qu'à l'heure actuelle, le parti est constitué de cadres qui n'ont pas réussi à faire asseoir leurs réputations et d'autres encore ne font pas l'unanimité. Avec les échéances électorales qui pointent, l'UDPS se trouve confrontée à une crise de leadership, caractérisé par l'absence d'un stratège, d'un gourou capable de conduire "les combattants" à la victoire en 2023. Par ailleurs, au-delà de cette carence d'un chef de file, l'UDPS se trouve buter aussi à la problématique du discours à tenir pour gagner à nouveau la confiance populaire aux prochaines élections.

Au regard du quinquennat présidentiel qui touche à sa fin, "le peuple d'abord" semble n'avoir été qu'un simple slogan démagogique et dénoué de sens. Puisque ce pouvoir-là a été marqué par des scandales à répétition de détournements des deniers publics, des procès parodiques (des condamnés qui ne purgent pas leurs peines), de la flambée outrée des prix des biens et services, bref la vie chère bat son plein et le panier de la ménagère dépérit. Finalement, le départ de Kabund s'avère un fait concevable. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'en politique, les alliances se font et se défont ? Il se peut même que "le maître-nageur" au grand charisme ait préparé en amont son départ. Car, certaines indiscrétions rapportent qu'il aurait déjà créé un parti politique.

Qu'à cela ne tienne, se basant sur une approche rétrospective, le cas Kabund n'est pas unique. L'histoire de l'UDPS renseigne autant de débauchages, de divorce d'avec ses figures de proue : Valentin Mubake, Bruno Tshibala, Samy Badibanga, etc., pour ne citer que ceux-là. Les annales renferment aussi les récits de dédoublement et de tentative de perturbation qu'a subi ce parti, lequel, nonobstant ces épopées tragiques, a réussi tout de même à accéder au pouvoir. Maintenant que Kabund n'est plus là, c'est une autre bataille à l'interne qui s'ouvre dans un contexte d'incertitude de victoire pour 2023.

La Pros.