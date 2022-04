Congo-Kinshasa: Clôture du mois de mars - Aminata Nsenga - "La femme doit se connaitre, se découvrir et donner le meilleur d'elle pour le développement "

Femme entrepreneuse, Aminata Nsenga exhorte la femme à se connaitre, à se découvrir et à donner le meilleur d'elle pour qu'elle participe au développement durable du Congo et de l'Afrique.

C'est au cours du deuxième jour de l'atelier organisé au Centre Cepas du 24 au 26 mars 2022, par la structure Action Communautaire pour le Développement intégral ACDI/RDC en collaboration avec l'Union des Jeunes pour le Développement UNIJED, que cette femme battante l'a ouvertement exprimé. Cet atelier avait comme thème "Participation de la femme et de la jeune fille au développement durable de la RDC par l'égalité du sexe".

Se servant de l'histoire de sa vie pour booster la femme africaine à exploser et continuer à poursuivre ses rêves et ne pas être découragée, Aminata Nsenga s'est exprimée en ces termes. "Je me sers de mon histoire pour fortifier les femmes et filles africaines de n'est jamais abandonner leurs", s'agissant de son histoire, elle révèle : "j'étais laissée à 14 mois en Belgique, et j'ai grandi pendant 18 ans sans connaitre mes racines.

Et malheureusement et heureusement, j'ai eu 4 enfants avec quatre papas différents et cela m'a aidée à me renforcer, à me lever pour que la jeune fille, femme, la maman solo que je suis, puisse servir d'exemple à travers mon parcours, car il n'y a qu'un fou qui se jette dans la marée et appelle les autres à le suivre". "J'ai commencé à être maman au milieu des européens, j'étais trop noire pour les blancs et trop blanche pour les noirs et quand j'ai pris conscience de ma valeur de qui j'étais et de la puissance que je devais avoir, ça m'a donné des ailes et aujourd'hui, je me concentre efficacement en RDC pour que mes sœurs deviennent des références en qualité des pionnières du développement du continent Africain ", a-t-elle soutenu.