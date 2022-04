Congo-Kinshasa: Lutte contre les EAS/HS en milieu scolaire - Des acteurs engagés dans la lutte contre les VBG sollicitent l'implication totale des autorités

La quintessence de leur noble combat était une fois de plus mise en relief, du mardi 29 au jeudi 31 mars 2022, à Béatrice Hôtel, au cours d'un atelier de mutualisation des efforts pour la mitigation de l'exploitation, abus sexuels et harcèlements sexuels en milieu scolaire.

Tous, comme un seul homme, des acteurs engagés dans la lutte contre les Violences sexuelles et Basées sur le Genre (VBG) ont saisi cette occasion à laquelle ont pris part des experts des Institutions du pays et des Projets financés par les bailleurs dans le secteur de l'éducation et de protection de l'enfant, à l'instar du PERSE, pour formuler des recommandations aux autorités du pays en vue de la réduction sensible de l'exploitation, abus sexuel et harcèlement sexuel (EAS-HS) en milieu scolaire. De façon générale, ces recommandations sont adressées à près de 9 Ministères et les détails sont à lire au bas de ce texte.

Au Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, par exemple, ces acteurs demandent la mise sur pied d'un cadre de mutualisation des initiatives de prévention et de réponse pour l'atténuation des incidents EAS/HS en milieu scolaire. Ils plaident aussi pour la dotation d'une stratégie de communication au cadre de mutualisation, en vue du renforcement de la mobilisation des parties prenantes et des communautés éducatives. Au Ministère des Finances, ces acteurs sollicite humblement le décaissement de fonds nécessaires pour la réalisation des actions dans le cadre de la lutte contre les EAS/HS en milieu scolaire pour une meilleure mutualisation dans la prévention. Le Ministère du Budget n'est pas épargné.

A celui-ci, ils demandent l'allocation des lignes budgétaires conséquentes pour la réalisation des actions pour la lutte contre les EAS/HS en milieu scolaire pour une meilleure mutualisation dans la prévention. "Au gouvernement congolais d'une manière générale, nous lançons un vibrant appel, pour que la question des VBG soit inscrite dans le budget de l'Etat, il est temps que cela quitte le domaine humanitaire et s'inscrive dans le processus du développement durable", précisent-ils. Dans l'entretemps, ces acteurs projettent des actions de terrain notamment, de sessions de sensibilisation et de plaidoyer, des tribunes d'expression populaire, des forums citoyens et tant d'autres initiatives d'ampleur, à Kinshasa comme sur l'ensemble du pays.