Madagascar: Taolagnaro - Bras de fer entre QMM et le ministre de l'Eau

Le bras de fer est engagé entre l'Etat et QMM sur l'affaire de la pollution de l'eau à Taolagnaro. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement Fidiniavo Ravokatra enfonce QMM qu'il qualifie de responsable de la pollution de l'eau à Taolagnaro.

Dans un discours qu'il a prononcé dans la capitale de l'Anösy, il a fustigé la compagnie minière sur ses responsabilités dans cette affaire de pollution de l'eau. Des mesures seront prises à l'endroit de QMM selon toujours le ministre qui a également annoncé qu'un laboratoire d'analyse sera installé à Taolagnaro en vue d'un contrôle permanent de la qualité de l'eau. De son côté, QMM se défend. Face aux différentes déclarations publiques de ces derniers jours, cette compagnie minière conteste toute affirmation engageant sa responsabilité sur l'environnement récepteur.

L'entreprise minière réaffirme sa pleine et entière maîtrise de l'impact environnemental de ses installations. " Les résultats des analyses menées par la compagnie et les laboratoires indépendants mandatés par les autorités convergent et démontrent que l'ensemble des paramètres vérifiés sont conformes à la législation nationale. Le taux d'aluminium excédentaire a été relevé au niveau d'un point où aucun relâchement d'eau n'est effectué ", a-t-on communiqué.

En outre, " les nombreux examens biologiques réalisés et transmis aux autorités confirment l'absence de tout impact sur l'environnement récepteur ou sur les poissons. La communication des fondements sur lesquels reposerait de telles assertions devrait être faite publiquement et rapidement, par égard à la communauté locale et pour la vérité ", a-t-on conclu. Les deux parties campant respectivement sur leur position, cette affaire risque encore de connaître des rebondissements.