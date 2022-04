Madagascar: Quand la courtoisie flirte avec la mansuétude

Le téléspectateur s'attendait à voir le personnage laminé en bonne et due forme mais après cette émission, le voilà installé sur le pinacle (place la plus élevée) des vertueux. Tant, la palette des responsabilités qu'on lui attribue est si large qu'on s'est dit que cette fois, il aura du mal à s'en sortir face aux 3 journalistes chargés de le désarçonner et de le terrasser.

Il s'agit bien sûr de monsieur Maminiaina Ravatomanga, PDG du groupe SODIAT, bien connu par ses interventions, de manière tentaculaires, selon des internautes férus de Facebook.

Ces derniers en particulier et l'opinion publique, en général, l'accusent de tous les maux (entre d'autres d'abus de position dominante (comportement visant à éliminer... ou encore à dissuader tout concurrent d'entrer ou de se maintenir sur un marché ou un marché connexe, faussant ainsi la concurrence) dans le secteur économique, d'outrepasser le rôle de l'Etat dans la nomination des hauts responsables, sur le plan politique ou d'autres malversations comme actions corruptives ou de détournement de deniers publics...

Accusations qu'il balaie d'un revers de la main, en les qualifiant de pures spéculations concernant le secteur productif ; Quant aux prises de décisions éminemment politiques, il dit pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute qu'il fait partie du " shadow cabinet " du président (un cabinet fantôme comprend, plutôt ,les députés d'un parti d'opposition qui forment un cabinet alternatif à celui du gouvernement (ndlr), on devrait donc parler de mentor ou d'éminence grise). En vertu de l'empathie et l'estime réciproque entre lui et le chef de l'Etat, il avance donc des conseils).

Néanmoins, il n'a pas esquivé les informations importantes comme celle de " Panama papers " en répondant par l'affirmative qu'il effectue ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, libre à lui donc de différencier son cas de la contribution fiscale du lambda malgache au budget de la nation, mais dommage, les journalistes n'ont pas relevé cette indifférence. Tout le monde a pensé que ce fut un coup de com de la presse, un poisson d'avril de 1er avril, mais grand fut son étonnement en regardant cette sorte de " talk show " où il faut avouer que notre homme a bien maîtrisée, ce qui est à son honneur, mais dommage que les interviewers furent un peu timorés dans leur courtoisie et que leurs prestations apparurent ainsi teintées de mansuétude.