Madagascar: Pétanque / Grand Open FSBM - Antsirabe rafle tout !

Les vainqueurs du Grand Open de la FSBM, ce week-end, avec de gauche à droite Rado Bond.

Incroyable ! Le Grand Open de pétanque organisé par la FSBM a été monopolisé par Antsirabe. Chez les dames dont le tournoi a été remplacé par une doublette, on a vu la victoire de Tota et Ciné du C2 BA. Chez les hommes, le public du boulodrome Fitaratra 2023 a eu droit à un véritable festival.

Au final, ce fut une fois de plus le club du C2BA qui s'est offert la victoire sur le score de 13 à 12. Rado Bond, Mika et Adrien ont gagné la partie devant Piwi, Zakabe et Tina du Iarivo Bouliste Club. Une surprise, lorsqu'on sait que BIC et Tanora Tia Boule ont réuni les meilleurs joueurs dans le but de ravir ce joli pactole de 2 millions d'ariary offert aux vainqueurs. La doublette dames de BIC, notamment Hasina et Judicaël, ont échoué en finale devant une Tita retrouvée.