Madagascar: Ambulance - Film d'action à concept des années 2000

Signé Michael Bay, " Ambulance " est le film d'action par excellence du moment à l'affiche du Cinépax Ambodivona.

Sorti récemment, la fiction tourne autour de Will Sharp. " Vétéran décoré, il fait appel à son frère adoptif Danny pour trouver l'argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce dernier, un charismatique criminel au long cours, au lieu de lui donner de l'argent, lui propose un coup : le plus grand braquage de banque de l'histoire de Los Angeles : 32 millions de dollars. Will, prêt à tout pour sauver sa femme, accepte.

Mais quand leur affaire prend un tour spectaculairement désastreux, les deux frères n'ont pas d'autre choix que de détourner une ambulance avec à son bord un vieux flic mortellement blessé et l'ambulancière Cam Thompson. Pendant la course-poursuite infernale qui s'ensuit, Will et Danny vont devoir échapper aux forces de l'ordre surmotivées postées aux quatre coins de la ville, tenter de garder leurs otages en vie et éviter de s'entretuer tout en exécutant l'évasion la plus spectaculaire que la ville de Los Angeles ait jamais vue. "

Ambulance c'est de l'action pur jus, un carnage sur roues de deux heures pendant lesquelles le réalisateur s'amuse comme un fou furieux avec toutes les caméras possibles et imaginables. Avec un Jake Gyllenhaal au top de sa forme physique, la jeune Eiza Gonzalez dans le rôle de l'infirmière, héroïne inattendue et Yahya Abdul-Mateen dans le rôle principal, le casting est des plus alléchants. Si l'histoire prend quelques minutes à se mettre en place, le rythme monte en crescendo, et le film parvient à gagner en intensité tout du long pour ne jamais perdre l'attention du spectateur.

Côté immersion, la deuxième moitié du film est une grande réussite. Le scénario réserve plusieurs surprises qui permettent au récit de ne jamais donner l'impression de tourner en rond. Pour les amateurs des gros films d'action des années 90-2000, et les adeptes de montée d'adrénaline, " Ambulance " vaut sans aucun doute le détour.