Madagascar: Lutte / Open de Madagascar - Cosfa et Cospn confirment leur hégémonie

Les grands clubs de la Capitale ont dominé les débats lors du sommet national de lutte, samedi, à Ankorondrano. Les championnats d'Afrique sont au menu pour les meilleurs combattants.

Le gymnase couvert d'Ankorondrano a été en ébullition à l'occasion de l'Open de Madagascar de lutte. Cette édition a vu la participation de 160 combattants issus des ligues d'Ihorombe, d'Atsinanana, d'Itasy et d'Analamanga. Les combattants des forces armées ont engrangé six titres parmi les neuf en jeu chez les seniors hommes. Bienvenu Andriamalala, le multiple vice-champion d'Afrique, a dicté sa loi. Le sociétaire du Cosfa a laminé Josoa du club 3FB chez les moins de 57 kg. Christophe Rakotondrabe du Cospn, a pu éviter le danger car il a été engagé chez les moins de 61 kg. Après avoir été éliminé par Bienvenu en finale lors de la dernière édition, il a cette-fois-ci remporté le titre en éliminant Judicaël de la ligue Atsinanana.

Le compte est bon pour le multidisciplinaire Rhino Razafinjato chez les moins de 79 kg. Visiblement plus technicien, il a redoré le blason du club Rossary en décrochant sa quatrième étoile sans avoir eu trop de difficultés face à Jean Michel du club 3FB. Todisoa a pu prendre sa revanche sur Arsène Randrianasolo du club Cosfa, son dominateur et a remporté à nouveau le titre. Les trois autres orpailleurs du Cosfa sont entre autres Faly Hery (65 kg), Antonio (86 kg) et Ricky (92 kg). Parmi les étincelles de cette journée, le combat des poids lourds de 125 kg entre Hercule du club Fifa et Nantenaina du 3FB.

Il porte bien son nom, Hercule a arraché le premier titre national dans cette catégorie à l'issue d'un duel très acharné. Chez les juniors, les titres ont été départagés entre les clubs Rossary, Cospn, 3FB et les ligues Ihorombe et Atsinanana. Dans les hostilités féminines, la championne en titre Emma Rasoanantenaina a gardé son titre face à Julienne du club Rossary chez les 55 kg. Les combattantes du club 3FB se sont aussi distinguées avec trois médailles d'or et quatre d'argent en poche chez les seniors. Celles des Cospn, quant à elles, ont ramassé les victoires chez les juniors dames.

Année qualificative. Pour la suite du programme, la Fédération malgache de lutte envisage d'envoyer des athlètes au tournoi international et en même temps au stage de perfectionnement du 15 au 26 avril à Maurice. Le championnat d'Afrique qui se déroulera à El Jadida Maroc en mi-mai est aussi au menu car quatre combattants pourront y représenter la Grande île. " Les athlètes sont motivés cette année et leur niveau technique est très encourageant. Cette compétition est un tremplin avant toutes les rencontres internationales.

Les meilleurs combattants vont suivre un regroupement à l'initiative de l'instance nationale en attendant le regroupement officiel en vue des Jeux des Îles de l'Océan Indien. En effet, notre objectif est de viser les compétitions internationales de 2023 en l'occurrence les JIOI, les Jeux africains, les Jeux de la Francophonie et la qualification olympique de Paris 2024. Pour cela, on fera une détection décentralisée afin d'obtenir le plus de médailles d'or ", a fait savoir Mamitiana Raveloson, président de la Fédération.

Tous les résultats

Seniors hommes:

57kg : Bienvenu(Cosfa) bat Josoa(3fb).

61kg: Christophe(Cospn) bat Judicael(Ats) .

65 Kg: Faly Hery(Cosfa) bat Jeremie(3fb).

70 Kg Todisoa F.(3fb) bat Arsene(Cosfa) .

74 Kg: Mbolalalaina(Cospn) bat J. Ginot(3fb).

79 Kg: Rhino(Rossary) bat J.Michel(3fb).

86 Kg: Antonio(Cosfa) bat Herimamy(Ats).

92 Kg: Ricky(Cosfa) bat Anthony(3fb).

125 Kg: Herculle(Fifa) bat Nantenaina(3fb) ||

Juniors hommes:

-57kg: Omega(Rossary) bat Hasinirina(Rossary).

61 Kg: Tsikiniaina(Cospn) bat Francky(Cosfa).

65 Kg: Hajatiana(3fb) bat Mandaniaina(Rossary).

70 Kg: David(Ihor) bat Jimmy(Cosfa).

86 Kg: Amadi Ben(Ats) bat Nambinina(Ats)

Seniors dames :

-50kg: Andoniaina(Cospn) bat Valisoa(Alfa).

-53kg: Claudia(Fifa) bat Nathalie(Fifa).

55 Kg : Emma Rasoanantenaina .(Cosfa) bat Julienne(Rossary).

59kg : Mamitiana(3fb) bat Jessica(3fb).

62kg : Elodie(Boeny) bat Estelle(3fb).

65kg : Sabrina(Cospn) bat Tahina(Cosfa).

68 Kg : Bernardine(3fb) bat Hobisoa(3fb).

72 Kg: Cathicia(3fb) bat Stella(Cospn).

76kg : Andoandrianina(Cospn) bat Marie Claire(3fb).

Juniors dames:

50 Victorine (Cospn) bat Finaritra(Fifa).

55 Koloina (3fb) bat Ericka(3fb).

59 Ravaka Elie(Cospn) bat Donatienne(3fb).

68 Jocyah(cospn) Bat Joela(FIFA)