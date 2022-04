Afrique: Coupe de la Confédération - Mazembe file en quarts de finale

Premier du groupe C de la Coupe de la Confédération, le Tout Puissant Mazembe affrontera en quarts de finale soit Pyramids FC d'Egypte, soit Al Ittihad de Libye, ou encore Simba SC de Tanzanie.

Le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi s'est hissé en quarts de finale de la 19e édition de la Coupe de la Confédération, après sa victoire franche face à Al Masry d'Egypte, le 3 avril dans son stade de la commune de Kamalondo (2-0), lors de la dernière journée de cette compétition africaine interclubs. Les joueurs du coach français Franck Dumas ont dominé leurs adversaires avec une possession de balle de 58 %, concrétisée en seconde période par le doublé de l'attaquant Adam Bossu Nzali à la 53e mn sur une passe décisive du meneur de jeu Glody Likonza et à la 75e mn.

Curieusement pour ce match, le latéral gauche, Ernest Luzolo Sita, a été placé au milieu de terrain, alors que le défenseur Zambien Kabaso Chongo a joué sur le flanc gauche . Le défenseur Godet Masengo a, pour sa part, joué comme latéral droit, préféré au taulier Djos Issama Mpeko.

Notons-le, le gardien de but international malien, Ibrahim Mounkoro, est resté sur le banc, laissant sa place à Baggio Siadi Ngusia. Le onze de départ de Mazembe s'est donc composé de Baggio Siadi dans les perches, Tandi Mwape, Kabaso Chongo, Kevin Mondeko et Godet Masengo (remplacé à la 46e mn par Issama). Au milieu de terrain, il y a eu l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Glody Likonza (remplacé à la 85e mn par Zemango Soze), Ernest Luzolo Sita, et en attaque (Mercey Ngimbi (remplacé à la 82e mn par Patient Mwamba), Adam Bossu Nzali (remplacé à la 85e mn par Trésor Mputu Mabi) et Jephté Kitambala (remplacé par Bakata à la 82e mn).

Du côté d'Al Masry, on a retrouvé au coup d'envoi le gardien de but Massoud, et dans le champ, El Eraki, Hamed, Ayouni, Kenawi, Hamoudi, Eze (remplacé à la 74e mn par Ibrahim), Moussa (remplacé à la 69e mn par Shawky), Grendo, Marei, et Amamchi (remplacé à la 58e mn par Ilyes).

Pyramids FC, Al Ittihad ou Simba, probable futur adversaire...

Grçace à ce succès, Mazembe finit donc en tête de son groupe avec onze points glanés en trois victoires, une défaite et deux résultats d'égalité. Al Masry se qualifie en terminant deuxième avec dix points. Vainqueur de Coton Sport, le même jour à Garoua (0-1), grâce à un but de Mamadou Cissé à la 7e mn, l'AS Otohô du Congo-Brazzaville prend la troisième position du groupe C avec huit points, devant la lanterne rouge, Coton Sport (trois points).

Ayant fini premier, Mazembe affrontera en quarts de finale l'une des équipes qui ont fini deuxième de leurs groupes respectifs. Il s'agit de Pyramids FC d'Egypte, deuxième du groupe A; Al Ittihad de Libye, deuxième du groupe B, derrière Orlando Pirates d'Afrique du Sud et Simba SC de Tanzanie, deuxième du groupe D, derrière Renaissance sportive de Berkane du Maroc (avec le coach Florent Ibenge).

Les Corbeaux joueront le match aller des quarts de finale en déplacement, avant le match retour à domicile.