Congo-Brazzaville: Patrimoine - La galerie Makouiza veut devenir un musée ethnographique

Une journée porte ouverte a été organisée, le 2 avril, à la galerie Makouiza, au quartier 7/7 de Dany, dans le troisième arrondissement de Pointe-Noire, Tié-Tié. L'activité s'est déroulée en présence de Marcel Ipari, directeur général des Arts et Lettres; de Philippe Mboumba, conseiller socio-culturel du maire de la ville.

Félix Makouiza, antiquaire et collectionneur d'objets d'arts, depuis près de cinquante ans, initiateur du projet de création de la galerie éponyme, n'est plus, depuis le 9 janvier dernier. Afin de lui rendre hommage pour son immense travail de conservation et de valorisation des œuvres d'art et aussi présenter la galerie au public, il a été initié la journée portes ouvertes qui a été mise à profit pour décliner la nouvelle vision de cette structure culturelle et historique.

" Cette journée portes ouvertes sur la galerie Makouiza donne aux uns et aux autres l'opportunité d'admirer sa riche collection. Son fondateur, feu Félix Makouiza, rêvait de faire de cette structure qui lui doit tout un espace commun où tous les Congolais viendraient découvrir le génie créateur de nos ancêtres. Lui, qui était du domaine de la médecine, a consacré toute son existence à collectionner des objets divers et variés qui vont des objets rituels aux instruments de musique, des masques aux statuettes, des costumes ancestraux aux objets culturels", a dit Dilov Faouzikam Banzouzi, directrice générale de la galerie Makouiza.

" En vue de s'atteler à notre vision initiale qui est "La promotion et la vulgarisation " de la culture africaine ancestrale à partir d'œuvres d'art en voie de disparition et peu connues, voire méconnues des nouvelles génération, il est nécessaire ici, tous ensemble, de s'en donner les moyens en aménageant ou rassemblant nos énergies pour faire revivre les valeurs culturelles et se rapproprier notre histoire à partir de ces arts", a-t-il ajouté.

Philippe Mboumba, Marcel Ipari ainsi que Fabien Obongo, directeur départemental des Arts et Lettres de Pointe-Noire, ont tour à tour loué l'initiative qui non seulement honore la ville, mais regorge un riche patrimoine par le biais de sa collection diverse et variée. Les animations de théâtre, de danse traditionnelle, de slam et de chant ont agrémenté l'activité.

Qui était Félix Makouiza?

Né le 6 novembre 1941 à Kinanga-Ntaki, dans le district de Boko-Songho, département de la Bouenza, Félix Makouiza fut agent de la Compagnie minière de l'Ogooué où il a travaillé comme infirmier généraliste dans les années 1960. C'est un médecin-colonel français qu'il a rencontré dans cette société qui va l'initier à la collection d'objets d'art. Il s'adonna avec passion à cet exercice, à partir de 1970, en collectionnant tout objet d'art qui pouvait l'intéresser. Devenu laborantin, il a continué à collectionner les objets d'art, même après sa retraite professionnelle en 1995. Quand il ouvre son cabinet d'analyses médicales et des soins infirmiers, sa passion pour les œuvres d'art ne l'a jamais quitté.

Ainsi, en 2010, il crée la galerie d'arts africains, qui va se transformer en 2016 en galerie d'objets d'art africains Mak-RD et participer à trois expositions : deux à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, et une au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard. En 2020, la galerie est baptisée galerie Makouiza et sera équipée d'un site web en 2021 pour mieux rendre visible les collections. Tout au long de sa vie, Félix Makouiza a eu pour visions de partir de ce fonds culturel pour parvenir à monter un musée ethnographique, fondement de l' unité malgré l'apparente diversité.

La visite guidée de la galerie, conduite par Pierre-Joachim Ntifua, a permis aux hôtes de revisiter les différentes œuvres d'art.