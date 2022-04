Congo-Brazzaville: Épargne - La plateforme Oméga-Pro accusée d'escroquerie

Le groupe Omega-pro opère en République du Congo depuis 2018 en organisant des placements financiers sur internet. Il promet aux épargnants le triple du montant initial au bout de seize mois. L'activité est qualifiée d'arnaque par le directeur général des Institutions financières nationales, Jean-Pierre Nonault.

Lors d'une conférence de presse, le 4 avril à Brazzaville, le directeur général des Institutions financières nationales a fustigé les méthodes utilisées par la plateforme Omega-Pro, dont le siège social serait basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il s'agit d'une arnaque de type pyramide ou de " Ponzi ", a déclaré Jean-Pierre Nonault.

Deux responsables d'Omega-Pro sont, d'ailleurs, recherchés par les autorités ; une équipe mixte direction générale des Institutions financières nationales-police a été mise en place pour procéder aux interpellations en vue d'obtenir des informations sur la méthode détaillée de cette arnaque. " Omega-Pro ne constitue pas une microfinance, elle n'est pas une société enregistrée au Congo et le nombre d'épargnants n'est pas connu (...). Il y a déjà un dispositif concernant la délinquance financière que nous allons employer pour mettre fin à cette arnaque ", a averti l'intervenant.

En convoquant les médias, la direction générale des Institutions financières nationales entend sensibiliser la population aux offres de placements financiers sur internet et aux organisations qui se font passer pour des sociétés d'épargne et d'investissement. Des milliers de particuliers se sont fait voler en acceptant de confier leurs épargnes à des sociétés souvent non enregistrées auprès de cette direction. " Les médias ont un rôle à jouer dans la campagne d'information et la vulgarisation de la législation en vigueur, en vue de prévenir ce genre de scandale ", a signifié Jean-Pierre Nonault.

Il a rappelé les missions de son institution qui sont notamment de veiller à la régulation du système financier national et à la sécurisation des dépôts des épargnants; de promouvoir la modernisation, la diversification et la sécurisation des moyens de paiement; d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures visant à stimuler, à mobiliser et à promouvoir l'épargne; de promouvoir la politique de collecte de l'épargne; de contribuer à la création et au développement des marchés financiers; de contrôler les activités de la microfinance, etc.