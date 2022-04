Congo-Kinshasa: 7e ART - " My love de rêve " bientôt sur le petit écran

Bimpa Production annonce la sortie, d'ici à la fin de ce mois, de la série de vingt épisodes réalisée et tournée à Kinshasa à partir d'une idée originale de Lionel Nzey.

"My love de rêve" est le projet auquel travaille Bimpa Production en ce moment. Son coordonnateur, Tshoper Kabambi, a affirmé au "Courrier de Kinshasa" que son équipe met toute son énergie à réussir ce qu'il tient pour un nouveau défi à relever. Il a indiqué que la série est coréalisée par Lionel Nzey et Kadhafi Mbuyamba, un des jeunes cinéastes assez connu maintenant dans l'univers du cinéma kinois et reconnu comme un membre actif de la maison de production installée à Limete.

Au moment où il annonce la prochaine diffusion de "My love de rêve", Tshoper Kabambi précise qu'elle sera sous peu sur le petit écran, convaincu que " les pourparlers actuels avec le diffuseur " dont il n'a pas livré l'identité sont prometteurs. Ainsi, " si tout va bien, d'ici à la fin avril, My Love de rêve sera sur vos petits écrans ", a-t-il renchéri. Ce qu'il y a lieu de savoir jusqu'ici, a-t-il dit, c'est qu'il s'agit " d'une série d'environ vingt épisodes ". Et pour l'instant, le jeune cinéaste-producteur a ajouté : " Nous avons déjà tourné dix épisodes et tout se passe bien ".

Le petit extrait de "My love de rêve" posté sur YouTube que Bimpa Production invite à découvrir donne un avant-goût de cette série qui a tout l'air d'une comédie. Selon ce qu'il en ressort, l'histoire est construite autour d'une agence matrimoniale qui semble avoir un certain succès. Elle compte parmi ses clients des hommes, jeunes mais aussi d'âge mûr en quête d'une âme sœur. La gent féminine n'est pas en reste, trois jeunes dames dénommées Lolita, Prisca et Candy Love y font leur présentation. La dernière, qui semble la plus jeune des trois, que l'on devine assez sulfureuse, y met une bonne dose de sensualité.