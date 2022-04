Congo-Brazzaville: Musique tradi moderne - Des diplômes de reconnaissance au groupe Tam-Tam sans frontière

L'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo, Anibal José Marquez Munoz, a remis récemment des diplômes de reconnaissance au groupe tradi moderne Tam-Tam sans frontière du Congo.

Le groupe tradi moderne Tam-Tam sans frontière venait de participer, par visioconférence à cause du coronavirus, au Festival culturel africain qui s'est déroulé au Venezuela. A cet effet il a reçu, par l'entremise de l' ambassadeur de ce pays en République du Congo, deux diplômes de reconnaissance.

" Le Venezuela a voulu rendre hommage à ce groupe culturel et social des femmes congolaises, pour ce qu'il fait dans la préservation et la projection de la culture traditionnelle profonde du Congo. Il mérite une reconnaissance de la part du peuple congolais, du peuple du monde et de la part du peuple vénézuélien. Il s'agit donc de reconnaître son courage et sa volonté de triompher ", a déclaré le diplomate vénézuélien.

Anibal José Marquez Munoz a profité de l'occasion pour parler de l'ancien président du Venezuela, Hugo Rafael Chavez Frias. Pour le diplomate vénézuélien, ce fut l'un des inspirateurs de la révolution du peuple vénézuélien, du peuple latino-américain, du peuple du monde. " C'est pour nous un honneur de projeter la vidéo de Tam-Tam sans frontière dans le quartier dans lequel travaille ce groupe. Cela est une preuve que l'héritage de Chavez est présent au sein des peuples du monde ", a signifié l'ambassadeur.

Quant à l'organisation de cette soirée de remise des diplômes dans un quartier populaire, Anibal José Marquez Munoz a indiqué que le Venezuela est une révolution populaire. " Ce n'est pas pour la première fois que nous sommes ici, c'est un travail que nous avons commencé à faire depuis longtemps. Ceci fait partie de nos relations de frères avec le peuple congolais. C'est une manière aussi pour nous de fêter avec la femme congolaise ", a déclaré le diplomate vénézuélien.

Après avoir reçu les diplômes, la présidente du groupe tradi moderne Tam-Tam sans frontière, Armelle Nkounkou, a indiqué: " Nous sommes très ravies de recevoir ces diplômes et surtout venant d'un autre pays. C'est comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Nous remercions l'ambassade du Venezuela qui a reconnu nos talents. Nous voulons aller plus loin. C'est pourquoi nous lançons un appel aux pouvoirs publics et aux mécènes pour nous soutenir ".

Fondé en 2008, le groupe tradi moderne Tam-Tam sans frontière est composé de quinze membres, uniquement des femmes.