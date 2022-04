Congo-Brazzaville: Festival international de théâtre - La compagnie Autopsie boucle la cinquième édition

La cinquième édition du Festival international de théâtre et autres arts de la scène (Fitaas), couplée à la célébration de la Journée mondiale du théâtre, a été bouclée par la prestation de la troupe la compagnie Autopsie, que préside Yvon Wilfride Lewa-Let Mandat.

Sur le thème général " Réanimer le monde " a été organisée la cinquième édition du Fitaas, après deux ans d'inaction engendrée par la pandémie de la covid-19. " A travers ce thème, nous avons voulu dire au monde entier qu'il faut se relever, continuer la vie. Tous les secteurs vitaux doivent être ouverts pour que la vie soit pérenne sur la terre, parce que la covid-19 sera vaincue dans la mesure où il y a déjà des vaccins ", a indiqué Yvon Wilfride Lewa-Let Mandat.

Le Fitaas est, à ce jour, l'unique festival au Congo qui migre entre les deux grandes villes du pays, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire. Il se passe de manière concomitante, parfois commence à Brazzaville et se termine à Pointe-Noire et vice-versa. Pour cette cinquième édition, le festival a débuté à Pointe-Noire, notamment au Centre de ressources du conte à Côte Mateve. Les amoureux de ces différents arts ont assisté à plusieurs représentations de théâtre, de danse et des groupes musicaux. Il y a eu également une formation des acteurs de théâtre et de danse sur le thème la " Pontomime ".

C'est finalement à Brazzaville, au Centre culturel Zola, que cette cinquième édition a fermé ses portes par la prestation de la compagnie Autopsie théâtre venue de Pointe-Noire. Cette troupe a présenté la pièce théâtrale " Tout ou rien " d'Yvon Wilfride Lewa-Let Mandat. Outre ce centre, le festival s'est déroulé dans bien d'autres sites de Brazzaville, notamment l'Institut français du Congo (IFC), la Maison russe (ex-Centre culturel russe) et l'espace HD.

Yvon Wilfride Lewa-Let Mandat a indiqué qu'ils œuvrent depuis cinq ans pour la promotion de la culture et des arts au Congo à travers le Fitaas, toujours avec leurs fonds propres f. " Nous sollicitons l'aide et le soutien des pouvoirs publics, des partenaires et des mécènes à venir à notre rescousse pour qu'à la sixième édition et dans les éditions prochaines, la fête du théâtre et des arts de la scène soit plus grandiose et plus gigantesque, parce que c'est le Congo qui gagne et pourquoi pas l'Afrique. A travers ce festival, notre pays est le point de mire du monde. C'est un festival international et nous avons besoin de l'aide des pouvoirs publics, des partenaires privés ", a-t-il insisté.

A titre de rappel, il y a cinq ans que ce festival est né, au lendemain du voyage qu'a effectué Yvon Wilfride Lawa-Let Mandat, en Espagne pour représenter le Congo et l'Afrique centrale au trente-cinquième congrès mondial de l'Institut international du théâtre. A l'issue des assises, des résolutions avaient été prises invitant les présidents des centres nationaux de l'Institut international du théâtre à faire en sorte que la Journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année, soit éclatante. De retour au pays, Yvon Wilfride Lawa-Let Mandat a rassemblé les membres du bureau national du Congo pour créer un festival autour de la Journée mondiale du théâtre.

" En 2018 nous avons tenu notre première édition du Fitaas au Cercle culturel Sony Labou Tansi et à l'IFC à Brazzaville, ensuite le festival a migré jusqu'à Pointe-Noire ", a expliqué Yvon Wilfride Lewa-Let Mandat.