Burkina Faso: Adama nana, nouveau dg des douanes - " Il n' y a pas d'intérêt personnel en dehors de l'intérêt général "

Adama Nana, nouveau Directeur général des Douanes, commande désormais les gabelous burkinabè. Nommé lors du Conseil des ministres du 18 mars dernier, cet inspecteur divisionnaire des douanes, a pris le commandement de cette régie de recettes, le 1er avril 2022, à Ouagadougou et sous la présidence du ministre en charge de l'économie, Séglaro Abel Somé.

" La Douane, à mon commandement ! ". C'est sur cette instruction donnée d'un ton ferme et audible que Adama Nana, nouveau directeur des douanes soumet ses collègues à son autorité. Ainsi en ont décidé les autorités de la transition le 18 mars dernier lors d'un conseil des ministres. Inspecteur des douanes et bénéficiant de 25 ans d'expérience professionnelle, celui qui est porté à la tête de cette deuxième régie de recette au Burkina en termes de mobilisation de ressources propres de l'Etat, a insisté sur l'observation de l'intérêt général. " Il n'y a pas d'intérêt personnel en dehors de l'intérêt général. Si on priorise donc cet intérêt général, les choses marcheront bien et l'administration des douanes pourra efficacement faire des recettes. Il ne faut pas penser à soi-même ", a déclaré Adama Nana, DG entrant des Douanes. Atteindre la nouvelle vision des douanes burkinabè semble être inscrite en lettres d'or dans le livre des " actes que je vais poser ", s'est engagé Adama Nana. 2021 est parti avec ses objectifs de mobilisation des recettes douanières. En 2022, ce sont plus de 700 milliards de F CFA de droits de douanes et autres taxes que doit recouvrer l'administration douanière au profit du budget de l'Etat.

" On nous a fixé plus de 772 milliards de F CFA pour 2022 et nous pensons pouvoir les atteindre ":

La situation nationale, selon bien d'observateurs, n'est pas faite pour arranger les choses en termes de mobilisation de ressources propres. Mais le désormais ancien inspecteur technique principal des douanes, Adama Nana, s'est voulu rassurant : " Normalement, nous pourrons mobiliser parce qu'en 2021, nous avons réalisé plus de 600 milliards de F CFA de recettes, malgré le contexte. Je me dis que malgré la situation, la douane pourra jouer sa partition. On nous a fixé plus de 772 milliards de F CFA pour 2022 et nous pensons pouvoir les atteindre ". De l'argent à mobiliser dans un contexte où les nouvelles autorités prônent la bonne gouvernance et la probité.

La douane, on le sait, est souvent pointée du doigt quant à la corruption. " Nous allons désormais regarder toutes les procédures avec le filtre de la déclaration d'enregistrement de visée. C'est une déclaration qui a été adoptée par les douanes du monde. Dans cette déclaration, il y a la conduite et l'engagement que devront avoir les premiers responsables des douanes à faire la promotion de l'éthique, à renforcer le cadre légal et le Code de conduite que chaque douane doit adopter ", a relevé le nouveau DG des Douanes. Et d'ajouter ceci : " Le Burkina est quand même en avance sur d'autres pays car nous avons pu adopter un Code de conduite et nous allons programmer des activités afin que chaque douanier puisse s'approprier son contenu ". Le secteur privé pourra compter sur Adama Nana. Car, pour ce dernier, " la douane et le secteur privé ne doivent pas se regarder en chiens de faïence. Nous devons mettre en place des cadres formels de dialogue et de concertations pour éviter certaines incompréhensions. Même dans l'élaboration de nos procédures, nous devons aussi consulter le secteur privé avant de les adopter ". Le nouveau directeur général des douanes remplace à ce poste, un autre inspecteur divisionnaire, Elie Kalkoumdo qui occupait ce poste depuis janvier 2020. Dans sa tâche, Adama Nana sera secondé par son collègue Victorien Zoungrana, lui également inspecteur divisionnaire des douanes.