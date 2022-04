Togo: La BSG fait partie des politiques publiques

La budgétisation sensible (BSG) consiste à appliquer l'approche intégré de l'égalité entre les femmes et les hommes au volet financier des politiques publiques.

'Pour un meilleur avenir et un développement durable, il importe de repenser la place réservée aux femmes dans nos différentes sphères de prise de décision', a déclaré lundi Kofi Agbenoxevi Paniah, le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances. Il représentait le ministre à un 'atelier de formation des acteurs et de démarrage de l'élaboration du document budgétaire sensible au genre (DBSG)'. La budgétisation sensible (BSG) consiste à appliquer l'approche intégré de l'égalité entre les femmes et les hommes au volet financier des politiques publiques.

Le ministère de l'Economie et des Finances, avec l'appui du Fonds Monétaire International (FMI), s'est doté d'une feuille de route dont la finalité est la couverture progressive du champ de tous les ministères et institutions en BSG, et la réunion du jour est un cadre de démarrage de l'élaboration du document budgétaire sensible au genre pour le compte de l'année 2023. La loi des finances 2022 votée a été accompagnée du document budgétaire sensible au genre avec 6 ministères pilotes. Cette promotion du genre est appuyée par l'Union européenne dont l'ambassadeur, Joaquín Tasso Vilallonga, assistait aux discussions.