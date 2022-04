Sénégal: Le gouverneur de Thiès salue un "défilé simple et bien fait"

Thiès — Le gouverneur de Thiès, Mamadou Moustapha Ndao, a salué, lundi, la simplicité et la bonne organisation du défilé militaire et paramilitaire de ce 4 avril marquant les 62 ans de l'indépendance du Sénégal.

"Nous avons fait le défilé dans un format simplifié, mais ça a été bien fait", s'est réjoui le gouverneur, après une cérémonie lors de laquelle plus de 400 éléments ont défilé sur l'avenue Caen, en passant devant les officiels installés sur la place Mamadou Dia. Des détachements du bataillon des Blindés, de l'Ecole nationale des officiers d'active (ENOA), de l'armée de l'air, de la Gendarmerie, du Groupement mobile d'intervention (GMI), des Eaux et Forêts, de l'administration pénitentiaire, du service d'hygiène et des Sapeurs-pompiers ont paradé, devant un public moins nombreux que d'habitude. Les majorettes de l'Académie privée des lettres et sciences (APLES) étaient avec les anciens combattants, les seules composantes civiles de ce défilé, qui s'est déroulé sous l'admiration de spectateurs constitués surtout d'enfants.

"Chaque corps a tenu à faire un défilé impeccable", a commenté le gouverneur. Il a saisi l'occasion, en rapport avec le thème de cette année "Forces de défense et de sécurité et résilience nationale", pour louer l"'engagement" et les "bons résultats" des forces armées dans la lutte contre la covid-19. M. Ndao a aussi magnifié le rôle des Sapeurs-pompiers dans la gestion des inondations. Dakar n'ayant pas pu défiler, en raison des travaux en cours du Bus rapide transit (BRT), toutes les régions du pays ont dû "s'adapter" à cette donne, a-t-il expliqué. Accompagné des maires des trois communes, Babacar Diop qui prenait part à ce défilé pour la première fois en tant que maire de la ville de Thiès, a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Satisfait de la "réalité" du concept "armée-nation", il a souligné que l'armée a décidé de contribuer à l'opération de nettoiement et de désencombrement que la ville de Thiès a lancée récemment. L'édile de Thiès a indiqué avoir décidé, suite à un entretien avec le commandant de la Zone militaire N°7 ,le colonel Boubacar Koïta, de travailler avec l'armée et de l' "impliquer davantage" dans les projets et programmes de la ville. Cinq militaires ont été élevés au rang de chevalier dans l'ordre national du lion peu avant le défilé.