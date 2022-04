Sénégal: Ziguinchor - Le gouverneur invite les populations à une "franche collaboration" avec les FDS

Ziguinchor — Le gouverneur de Ziguinchor, Guédj Diouf, a invité lundi les populations de cette région à une "collaboration franche" avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), afin de mieux promouvoir le développement dans les villes et villages de cette partie méridionale du pays.

"Nous saluons l'engagement des Forces de défense et de sécurité dans la sécurisation des personnes et des biens et dont les actions de tous les jours visent à installer à un climat de paix et de sérénité", a déclaré M. Diouf. Il présidait, au camp militaire Georges-Boissy de Ziguinchor, une cérémonie de prise d'armes organisée à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de région, Guédj Diouf, du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko et de notabilités publiques. En accomplissant leurs missions régaliennes, les forces de défense et de sécurité permettent aux populations de disposer d'un environnement favorable à la vie familiale et à la conduite d'activités économiques, a souligné le représentant de l'exécutif régional.

"La sécurité de notre région est un défi qui nous concerne tous, militaires comme civils, parce que sans sécurité, il n'y a pas de vie en paix. J'invite et j'encourage les populations à s'investir aux côtés des forces de défense et de sécurité pour une franche collaboration", a-t-il insisté. Le gouverneur de Ziguinchor a magnifié l'esprit de sacrifice des corps habillés, leur constant engagement exemplaire et patriotique et leur dévouement dans l'accomplissement du devoir. A son arrivée au camp militaire Georges Boissy, Gédj Diouf a salué le drapeau, passé en revue les troupes et décoré une dizaine d'hommes dans les grades de l'Ordre national du Lion et de Chevalier de l'Ordre national du mérite. "Force de défense et de sécurité et résilience nationale" est le thème de la 62e édition de la fête de l'indépendance du Sénégal, célébrée à Dakar par une prise d'armes présidée par le chef de l'Etat, Macky Sall.