Angola: Cafu constitue un investissement imposant - Gerdina Didalewa

Ondjiva (Angola) — Le projet de Cafu est l'un des plus importants investissements de l'Exécutif pour la province de Cunene, dans le cadre des actions visant à améliorer le bien-être de la population humaine et animale, a déclaré ce lundi, la gouverneure Gerdina Didalelwa.

La gouvernante, qui s'exprimait lors de l'inauguration du projet, a souligné que l'Exécutif angolais s'est engagé à résoudre les problèmes communautaires, tels que le manque d'eau.

Elle a indiqué que la population loue l'effort de l'Exécutif central d'avoir guidé ce projet au profit des populations des municipalités d'Ombadja, Namacunde, Cuanhama et des régions avoisinantes.

Le projet, situé dans le village de Cafu, commune de Xangongo, municipalité d'Ombadja, à 135 kilomètres de la ville d'Ondjiva, fait partie des trois premières structures de lutte contre les effets de la sécheresse, approuvées pour la province de Cunene.

Les deux autres projets, dont les travaux doivent démarrer en octobre, sont la construction du barrage de Calucuve et son canal associé et la construction du barrage de Ndue, également avec le canal associé.

Le premier, entre les localités de Mupa et Ondjiva, sera long de 111 kilomètres et le second, entre Ndue et Embundo, de 75km.

Les trois projets seront ensuite rejoints par celui lié à la réhabilitation du barrage de Cova do Leão et au transfert d'eau de la rivière Caculuvale vers quatre sièges municipaux : Cahama, Otchindjau, Oncócua et Chitado.