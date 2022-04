Angola: Le PR souligne l'investissement dans le domaine de l'eau

Ondjiva (Angola) — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné ce lundi, à Ombadja, province de Cunene, l'importance des investissements de l'État dans le domaine de l'eau, soulignant qu'ils permettent une profonde transformation des habitudes alimentaires des populations locales.

Selon le Chef de l'État, qui répondait aux journalistes après l'ouverture du canal de Cafu, avec l'augmentation du volume d'eau dans cette région, il n'y a plus de raison pour que les populations continuent, dans les années à venir, à dépendre de aide humanitaire.

Selon João Lourenço, l'agriculture locale est une activité presque insuffisante, mais l'augmentation de l'eau permettra à la population de produire pour la consommation et la commercialisation.

Les populations de la province de Cunene vivent essentiellement de l'élevage et on estime qu'il y a plus de deux millions de têtes de bétail dans cette région du sud du pays.

Le Président angolais a informé qu'avec l'abondance de l'eau et le soutien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et des organisations non gouvernementales, la formation des populations locales sur la façon de gérer la terre pour obtenir de la nourriture a commencé.

João Lourenço a promis un soutien direct aux producteurs locaux, principalement dans les moyens de culture essentiels, tels que les tracteurs, en plus d'autres incitations à la création de coopératives agricoles.

Le Président de la République est à Cunene dans le cadre d'une visite de travail dont le point d'orgue a été l'ouverture du Canal de Cafu à Ombadja.

Il s'agit du premier d'une série de cinq projets du gouvernement angolais, créés dans le cadre du programme d'actions structurelles de lutte contre la sécheresse dans cette région, qui bénéficiera à 235 000 personnes dans les districts d'Ombadja, Cuanhama et Namacunde.

D'une valeur de 44 milliards, 358 millions et 360 651 kwanzas, il permettra également l'abreuvement de 250 000 animaux et l'irrigation de 5 000 hectares de champs agricoles.

Le contrat de construction du canal a été décidé après une visite du Président de la République aux puits (Cacimbas) à Ombala Yo Mungo, municipalité d'Ombadja, en mai 2019, alors touchée par une grave sécheresse.

Dans ce cadre, des structures métalliques ont été installées pour la chambre d'aspiration et la zone de prise d'eau, le bâtiment de la sous-station électrique, avec trois groupes électrogènes d'une capacité d'un mégawatt et un réservoir unidimensionnel, en plus de panneaux solaires capables de générer 1,5 mégawatt d'énergie.

Le projet a un canal ouvert, d'une longueur d'environ 160 km.

Le canal principal est long de 47 km, de la gare de Cafu à Ombala yo Mungo, et deux autres qui relient les communes de Ndombondola (55 km) et Namacunde (53 km).

Le projet compte 30 chimpacas (réservoirs d'eau), 100 mètres de long, 50 mètres de large, cinq à six de profondeur et avec une capacité de stockage d'eau qui varie de 25 000 à 30 000 mètres cubes.