Angola: Le MPLA appelle chacun à s'impliquer dans le processus de renforcement de la citoyenneté

Luanda — Le MPLA a appelé, ce lundi, à l'implication désintéressée de tous les Angolais dans le processus de renforcement de la citoyenneté et de construction d'une société de plus en plus développée, démocratique et inclusive.

Dans une déclaration du 4 avril, Journée de la Paix et de la Réconciliation nationale, à laquelle l'ANGOP a eu accès, il ajoute qu'il espère ainsi garantir la souveraineté, l'intégrité territoriale du pays et la sécurité des citoyens, en vue de défendre les conquêtes durement gagnées, au prix du sang versé par de nombreux meilleurs enfants de l'Angola.

Dans le message, le Bureau Politique du Comité Central du MPLA salue toutes les forces vives de la Nation qui, de près ou de loin, ont contribué à la fin du conflit armé qui pendant des décennies a déchiré le pays, rendant un hommage vibrant aux héros tombés pour les causes les plus nobles du peuple angolais.

De même, il a réaffirmé son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation nationale, fondamentalement reflété dans les mesures politiques concernant le renforcement des bases de la démocratisation de la société civile, qui renforce sa participation croissante au renforcement des structures familiales, à la définition des politiques, dans la réforme de l'État, ou encore dans la promotion des valeurs culturelles, patriotiques et solidaires auprès des jeunes.

Il ajoute que, conscient du rôle important de la société civile, le MPLA a réitéré l'urgence d'améliorer les efforts conjoints visant à promouvoir l'unité nationale et la culture de la paix, en assurant une large diffusion et sensibilisation des faits historiques pertinents pour la mémoire collective de peuple angolais et une source d'inspiration pour l'éducation patriotique de la jeunesse et des générations futures.

Il a également réaffirmé son attachement à une éducation qui valorise le capital humain capable de faire face aux défis de la croissance économique et de la diversification productive.

En cette année de grands défis civiques et politiques, mettant l'accent sur la tenue des élections générales, en août, il souligne sa responsabilité de continuer à assumer le rôle d'avant-garde dans la diffusion des valeurs et des comportements éthiques et patriotiques, avec des actions qui louent les réalisations obtenues, et qui transforment la tenue de l'élection en une véritable fête de la démocratie, à laquelle chacun est appelé à participer avec des manifestations civiques élevées en faveur de la paix et du développement en Angola.