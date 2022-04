Cote d'Ivoire: Espaces numériques de travail des universités - L'Université virtuelle satisfaite du rendement

Trois mois après la mise en place des espaces numériques de travail, l'heure est au bilan.

L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) a organisé le 30 mars 2022, un atelier en mode hybride pour faire un bilan du fonctionnement et mesurer l'impact des différents espaces numériques, notamment en termes de production de Massive open online courses (Moocs) et Formation ouverte à distance (Foad), de projets prototypés et d'accessibilité aux ressources documentaires. Un bilan jugé satisfaisant selon les organisateurs. Cet atelier a permis d'adapter la gouvernance et les missions des espaces numériques aux nouvelles exigences de la continuité pédagogique, et au développement de la formation hybride au sein des universités.

A l'issue de cet atelier, plusieurs recommandations ont été faites. Il s'agit, entre autres, de travailler en synergie en créant une cellule opérationnelle de développement du numérique dans les institutions d'enseignement supérieur ; de sensibiliser et de former les différents acteurs à l'importance des espaces numériques de production de ressources pédagogiques, et leur importance dans le développement des pratiques pédagogiques ; de mettre en place une stratégie pour accroître le nombre d'espaces numériques au bénéfice des étudiants. Il s'inscrit dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2d). Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en appui à l'Uvci, œuvre pour le développement du numérique éducatif. La tutelle a, en effet, mis en place 11 espaces numériques au sein des différentes universités publiques pilotés par l'Uvci.