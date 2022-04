Sénégal: Trafic illicite de bois en Casamance - La position ferme du président Macky Sall

Présidant lundi la cérémonie de prise d'armes marquant la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le chef de l'Etat, Macky Sall, a haussé le ton déclarant qu'il n'accepterait plus qu'un seul arbre soit abattu en Casamance pour être exporté hors des frontières sénégalaises.

" La défense de nos forêts, c'est justement l'une des missions principales actuellement en cours pour défendre la forêt de Casamance. Mes instructions ont été très claires, nous ne pouvons plus accepter qu'un seul arbre soit abattu en Casamance pour être exporté hors de nos frontières ", a notamment martelé le président de la République. Il a fait cette déclaration au moment où l'armée nationale continue son opération d'une grande envergure lancée, depuis quelques semaines, contre les éléments du Mfdc qu'elle considère comme trafiquants de bois dans la zone de Nord-Sindian. Macky Sall, qui s'est dit " satisfait et rassuré " par ce défilé à pied d'écoles de formation, de troupes militaires et paramilitaires qui traduit, selon lui, le haut niveau d'engagement et de cohésion des unités, a souligné que la " sécurité est devenue une demande majeure des citoyens ". A ce titre, le chef suprême des armées s'est engagé à dégager " plus de moyens pour les forces de défense et de sécurité, à toujours améliorer le moral des personnels, pour que le Sénégal soit toujours plus en sécurité. La cérémonie qui s'est déroulée à la Place de l'Indépendance en présence des plus hautes autorités civiles, militaires, politiques, diplomatiques, a été également marquée par une remise de décorations.