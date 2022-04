Sénégal: Fête de l'indépendance - De hautes autorités de la République décorées par Macky Sall

Au terme de la cérémonie de prise d'armes militaire qu'il a présidée à la place de l'Indépendance à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le chef de l'Etat, Macky Sall, procédé à la décoration d'anciens et d'actuels présidents d'institution de la République. En effet, Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, s'est vu attribuer la médaille de " Dignité de grand-croix dans l'Ordre national du Lion " au moment où l'ancien président du Sénat Dakar, Pape Diop, a été élevé à la " Dignité de grand-croix et Dignité de Grand officier dans l'Ordre national du Lion ". Quant au président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck, l'ancienne Première ministre Aminata Touré et Aminata Mbengue Ndiaye, actuelle présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Htcc), ils ont été élevés au grade de " Commandeur dans l'ordre national du Lion ". De son côté, le président de la République Macky Sall a reçu du Grand Chancelier, le général Meissa Niang, un cadeau consistant en un statut de Lion en or et d'un insigne avec les drapeaux des pays d'Afrique. Dans un bref discours prononcé au cours de cette cérémonie diffusée par la chaîne nationale (Rts), le Président Sall a félicité vivement ces anciens dignitaires et personnalités politiques qui ont, selon lui, marqué l'histoire politique du Sénégal. Il leur a également rendu un vibrant hommage pour services rendus à la nation. Le chef de l'Etat a, d'ailleurs, invité les générations actuelles et futures " à s'inspirer de leur engagement et du sens de leur patriotisme ".