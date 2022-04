Afrique: Commune de Keur Moussa - L'Unfpa offre des équipements au poste de santé

En visite à Keur Moussa, lors de son séjour au Sénégal, la Directrice exécutive du Fonds des nations unies pour la population (Unfpa), Mme Nathalia Kanem a mis à la disposition du poste de santé des équipements pour permettre au personnel de travailler dans meilleurs conditions.

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr et la directrice Exécutive du Fonds des nations unies pour la population (Unfpa), Mme Nathalia Kanem, étaient samedi 2 avril 2022 au poste santé de Keur Moussa dans le département de Thiès. Les deux autorités accompagnées de leurs proches collaborateurs ont visité la structure sanitaire où les femmes étaient mobilisées pour les besoins de la planification familiale. L'Unfpa a profité de l'occasion pour remettre au Ministre de la Santé quelques équipements pour appuyer le poste de santé. Selon Mme Natalia Kanem, ce matériel permettra d'améliorer les conditions de travail des agents du poste de santé et bien accueillir des patients en particulier des femmes. Ces dernières se sont mobilisées pour accueillir la directrice exécutive de l'Unfpa et le Ministre de la Santé qui ont assisté à une causerie organisée pour sensibilisées les femmes sur les bienfaits de la planification familiale.

" Nous venons de passer une journée mémorable avec les femmes de Keur Moussa qui ont accepté les services de la planification familiale. C'est un plaisir pour moi d'offrir ces équipements au poste de santé pour permettre au personnel de santé de faire correctement leur travail. Notre objectif est que chaque femme puisse bénéficier des soins de qualité pour son épanouissement ", a déclaré Mme Nathalia Kanem.

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale a salué le partenariat entre le gouvernement du Sénégal et l'Unfpa. " C'est un partenariat efficace puisque touchant directement la santé femmes. Il va aussi impacter positivement sur les indicateurs, en particulier la mortalité maternelle et néonatale ", a indiqué Abdoulaye Diouf Sarr. Selon lui, le gouvernement à travers son département s'est engagé depuis plusieurs années à réduire de deux tiers le taux de la mortalité maternelle et néonatale. " Nous ne ménagerons aucun effort dans ce sens, pour doter toutes les structures des produits de la planification familiale. C'est pourquoi, un budget de 500 millions de FCfa a été dégagé avec une progression annuelle de 20% pour permettre d'avoir une couverture nécessaire ", a rappelé le Ministre de la Santé.

Salimata Diouf Cissé, Directrice Pays de Marie Stoppes Sénégal qui a été félicité par Mme Kanem, a indiqué que depuis 2011, l'Ong qu'elle dirige travaille avec la Direction de la santé de la mère et de l'enfant pour augmenter l'offre des services en planification familiale à travers le pays. " C'est une stratégie que nous menons dans les régions en offrant toute la gamme de méthode du planning familial aux femmes. " En plus nous faisons le dépistage du cancer du col de l'utérus mais aussi la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles " a fait savoir Mme Cissé.